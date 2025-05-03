Своим заявлением дизайнер Эмили Шван разожгла споры в соцсетях, ведь многие хозяева до сих пор используют, по ее словам, устаревшую планировку. Ее видео в тиктоке собрало уже почти 4 миллиона просмотров, рассказывает 24 Канал.

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"Нет" открытой планировке

По мнению дизайнера, открытые планировки лишают современные интерьеры характера и функциональности. Хотя эту концепцию принято называют "золотым стандартом", ее все больше и больше критикуют специалисты в области дизайна.

Непопулярное мнение: нам нужно больше стен. Эта концепция открытого пространства просто не работает,

– заявила в своем видео Эмили Шван, дизайнер и основательница студии House of Daisy Design.

Эксперт говорит, что открытые пространства могут хорошо выглядеть на фото и поэтому привлекают внимание хозяев. Однако они не соответствуют потребностям повседневной жизни. Семьям, например, трудно находиться в одном помещении, когда кто-то готовит пищу, кто-то работает, а кто-то просто хочет отдохнуть. А также это очень примитивное дизайнерское решение.

Дизайнер выступила против открытой планировки: видео

Каждый новый дом выглядит одинаково. Открытая планировка, отсутствие характера, одинаковые макеты снова и снова. Создается впечатление, что строители просто копируют один и тот же план сюда в страну. И мы с этим смирились. Если вы хотите дом с шармом и интересными деталями, то придется покупать старый,

– говорит Эмили.

Дело в том, что в старых домах всегда предусматривали отдельные комнаты, в частности для кухни и гостиной. "Когда-то люди защищали функциональность и собственные потребности", – добавила дизайнер.

Как отреагировали пользователи

Многие комментаторы поспешили защищать открытые планировки:

Вы первый человек, которого я когда-либо слышал, кто не любит открытую концепцию;

Я не могу представить, как готовить в закрытой кухне, пока все смотрят телевизор! Открытая планировка однозначно лучше.

Однако большинство поддержало мнение Эмили, например один пользователь написал: "Согласен. Открытые кухни для людей, которые не готовят".