Житло для переселенців з Маріуполя: Франція профінансує будівництво нових квартир

Понад 1 400 переселенців із Маріуполя вже отримали тимчасове житло у Дніпрі та Чернівцях. Для інших родин облаштовують оселі у Кропивницькому, а в Білій Церкві планують будівництво доступного житла.

У яких містах переселенці з Маріуполя отримують житло

Понад 1 400 переселенців із Маріуполя вже отримали тимчасове житло у Дніпрі та Чернівцях, повідомили у Маріупольській міській раді.

За підтримки міжнародних партнерів для цього реконструювали чотири будівлі, які пристосували для проживання людей, змушених залишити свої домівки через війну.

Роботи тривають і в Кропивницькому, де облаштовують житло ще для близько 100 родин маріупольців. Після завершення реконструкції вони також зможуть оселитися в тимчасових помешканнях. Точної дати завершення робіт поки не називають.

Що відомо про будівництво житла в Білій Церкві

Окрім реконструкції наявних будівель, для переселенців планують зводити нове житло. Французькі партнери висловили готовність долучитися до фінансування будівництва соціального та доступного житла в Білій Церкві Київської області.

Проєкт планують реалізувати в межах ініціативи "Мій дім. Україна". На відміну від тимчасових помешкань у Дніпрі, Чернівцях та Кропивницькому, у Білій Церкві розглядають можливість будівництва нових житлових об'єктів.

Поки невідомо, скільки квартир планують збудувати та коли можуть розпочатися роботи. Також не уточнюють, на яких умовах переселенці зможуть отримати це житло.

Нагадаємо, в Україні за програмою "Будиночки в селі" також планують придбати 53 будинки для переселенців у восьми областях. ВПО зможуть проживати в них безплатно до трьох років, сплачуючи лише за комунальні послуги.