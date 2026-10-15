Військові зможуть ставати в чергу на житло незалежно від прописки: що пропонує уряд

Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить військовим ставати на квартирний облік за місцем служби незалежно від прописки. Через чинні правила військовослужбовці можуть залишатися поза чергою на житло, навіть якщо потребують поліпшення житлових умов.

Як зміняться правила квартирного обліку для військових

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці зможуть ставати в чергу на житло за місцем проходження служби, навіть якщо зареєстровані в іншому населеному пункті, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Документ уже передали на розгляд Верховної Ради, однак нові правила поки не діють. Коли саме вони набудуть чинності, наразі невідомо.

Важливо! Запропоновані зміни стосуватимуться військових, які потребують поліпшення житлових умов. Вони зможуть ставати на облік за місцем служби без необхідності змінювати прописку.

Нині військові не можуть зареєструвати місце проживання за адресою військової частини. Водночас багато з них не мають власної квартири чи будинку поблизу місця служби, де могли б прописатися.

Нагадаємо, учасники бойових дій можуть отримати житло від держави або грошову компенсацію на його придбання. Однак для цього потрібно спочатку стати на квартирний облік. Самого статусу УБД недостатньо – необхідно також підтвердити потребу в поліпшенні житлових умов.