Як УБД стати на квартирний облік і які документи потрібні

Квартирний облік потрібен учасникам бойових дій, які хочуть отримати житло з державного чи комунального фонду або претендують на окремі види грошової компенсації. Самого статусу УБД для цього недостатньо – потрібно офіційно підтвердити потребу в поліпшенні житлових умов, пише Судово-юридична газета.

Для взяття на облік необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг або виконавчого комітету місцевої ради за місцем проживання. У великих містах документи також можна подати через районні адміністрації.

Для цього потрібно підготувати:

заяву від учасника бойових дій та повнолітніх членів його сім'ї;

копію посвідчення УБД або документа про інвалідність;

довідки про зареєстроване місце проживання всіх членів сім'ї;

документи про склад сім'ї;

довідку про перебування або неперебування на квартирному обліку за місцем роботи;

довідку ВПО, якщо заявник має відповідний статус.

У деяких випадках можуть додатково попросити документи про площу наявного житла або його технічний стан.

Після подання заяви місцева влада перевіряє документи та вирішує, чи є підстави для взяття на квартирний облік. Рішення мають ухвалити протягом 30 календарних днів після подання заяви. Про взяття на облік або відмову заявника мають офіційно повідомити.

Які житлові програми доступні військовим і ветеранам

Після взяття на квартирний облік учасник бойових дій може претендувати на квартиру з державного або комунального житлового фонду. Залежно від пільгової категорії ветерани можуть отримати житло в першочерговому або позачерговому порядку. Водночас перебування на обліку не означає, що квартиру нададуть одразу.

Окремим категоріям ветеранів замість квартири можуть виплатити грошову компенсацію на придбання житла. Таке право мають особи з інвалідністю I та II групи внаслідок війни, а також визначені категорії сімей загиблих захисників, якщо площа житла в їхній власності менша за встановлену норму на одну людину.

Сума компенсації не є однаковою для всіх отримувачів. Її розраховують з урахуванням вартості житла в конкретному регіоні, тому розмір допомоги може відрізнятися залежно від місця проживання.

Окремо ветерани можуть отримати житлові ваучери, однак право на них залежить від умов конкретної програми. На відміну від грошової компенсації, вони передбачають фіксовану суму, яку можна використати для купівлі житла.

Крім того, військові та ветерани можуть скористатися пільговою іпотекою за програмою "єОселя". У 2026 році кредити під 3% річних протягом перших десяти років доступні мобілізованим військовослужбовцям, ветеранам війни, учасникам бойових дій та родинам загиблих захисників.