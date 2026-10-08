Как участнику боевых действий встать на квартирный учет и какие документы для этого нужны

Квартирный учет необходим участникам боевых действий, которые хотят получить жилье из государственного или коммунального фонда или претендуют на отдельные виды денежной компенсации. Одного статуса УБД для этого недостаточно – необходимо официально подтвердить потребность в улучшении жилищных условий, пишет "Судебно-юридическая газета".

Для постановки на учет необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг или исполнительный комитет местного совета по месту жительства. В больших городах документы также можно подать через районные администрации.

Для этого необходимо подготовить:

заявление от участника боевых действий и совершеннолетних членов его семьи;

копию удостоверения УБД или документа об инвалидности;

справки о зарегистрированном месте жительства всех членов семьи;

документы о составе семьи;

справку о пребывании или непребывании на квартирном учете по месту работы;

справку о статусе ВПЛ, если заявитель имеет соответствующий статус.

В некоторых случаях могут дополнительно запросить документы о площади имеющегося жилья или его техническом состоянии.

После подачи заявления местные власти проверяют документы и решают, имеются ли основания для постановки на квартирный учет. Решение должно быть принято в течение 30 календарных дней после подачи заявления. О постановке на учет или отказе заявителю должны официально сообщить.

Какие жилищные программы доступны военнослужащим и ветеранам

После постановки на квартирный учет участник боевых действий может претендовать на квартиру из государственного или коммунального жилищного фонда. В зависимости от льготной категории ветераны могут получить жилье в первоочередном или внеочередном порядке. В то же время нахождение на учете не означает, что квартиру предоставят сразу.

Отдельным категориям ветеранов вместо квартиры может быть выплачена денежная компенсация на приобретение жилья. Такое право имеют лица с инвалидностью I и II группы вследствие войны, а также определенные категории семей погибших защитников, если площадь жилья в их собственности меньше установленной нормы на одного человека.

Сумма компенсации не одинакова для всех получателей. Ее рассчитывают с учетом стоимости жилья в конкретном регионе, поэтому размер помощи может отличаться в зависимости от места проживания.

Кроме того, ветераны могут получить жилищные ваучеры, однако право на них зависит от условий конкретной программы. В отличие от денежной компенсации, они предусматривают фиксированную сумму, которую можно использовать для покупки жилья.

Кроме того, военнослужащие и ветераны могут воспользоваться льготной ипотекой в рамках программы "еОселя". В 2026 году кредиты под 3% годовых в течение первых десяти лет доступны мобилизованным военнослужащим, ветеранам войны, участникам боевых действий и семьям погибших защитников.