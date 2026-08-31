Кожна п'ята сім'я ВПО переїхала у гірше житло: як подорожчали квартири в Україні

Для багатьох ВПО пошук доступного житла залишається серйозною проблемою після переїзду. Ситуацію ускладнює стрімке подорожчання квартир, адже ціни на них зростають значно швидше за загальну інфляцію.

Чому ВПО дедалі важче знайти доступне житло

Частина переселенців уже змушена погоджуватися на гірші умови або має труднощі з оплатою оренди. Кожна п'ята сім'я ВПО переїхала у житло нижчої якості, а 17% мають затримки з орендними платежами, повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Для багатьох родин проблема ускладнюється тим, що повернутися у власне житло вони не можуть. 57% опитаних повідомили, що їхній будинок або квартира повністю чи частково зруйновані або залишаються недоступними через тимчасову окупацію.

Труднощі виникають і з отриманням державної компенсації: 56% ВПО заявили, що зіткнулися з перешкодами під час спроб оформити допомогу за пошкоджену або втрачену нерухомість.

Як змінилися ціни на житло в Україні за рік

На цьому тлі житло в Україні продовжує швидко дорожчати. У другому кварталі 2026 року ціни зросли на 19,6% проти аналогічного періоду минулого року, а лише за три місяці додали ще 3,8%.

Найбільше подорожчання зафіксували на первинному ринку. Нове житло стало дорожчим на 20,5% за рік. На вторинному ринку ціни зросли на 19,3%, тож різниця між сегментами залишається невеликою.

При цьому житло дорожчає значно швидше за загальний рівень споживчих цін. У липні річна інфляція становила 7,7%, тобто темпи зростання цін на житло більш ніж удвічі її перевищують.

Нагадаємо, у вересні 2026 року виплати для ВПО залишаться без змін. Водночас із серпня діють нові обмеження для отримання житлових ваучерів, а використати їх разом з "єОселею" тепер можна лише як перший внесок за кредитом.