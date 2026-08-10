На Одещині облаштували житло для 70 родин ВПО: що відомо про проєкт

Занедбана будівля колишнього військового містечка на Одещині отримала нове призначення. Після реконструкції там облаштували житло для десятків родин переселенців, і будинок уже готовий до заселення.

Як колишнє військове містечко перетворили на житло для ВПО

У селищі Соборне Бессарабської громади колишню будівлю військового містечка переобладнали на п'ятиповерховий житловий будинок для переселенців, повідомив народний депутат Павло Фролов.

За його словами, це пілотний і найбільший в Україні проєкт соціального житла для ВПО. Будинок розрахований на 70 родин, а загалом там зможуть оселитися близько 210 – 230 людей.

Житло вже готове до заселення. Родини ВПО зможуть інтегруватися в громаду, отримати власний простір та розпочати нове життя. Це приклад того, як спільна робота держави, громади та партнерів дає конкретний результат,

– наголосив Фролов.

УВКБ ООН і Caritas інвестували 65 мільйонів гривень у ремонт будівлі та придбання побутової техніки. Ще близько 20 мільйонів гривень Бессарабська громада вклала в реконструкцію та необхідні комунікації. Загалом у проєкт спрямували близько 85 мільйонів гривень.

Ідея переобладнати занедбану будівлю під житло для переселенців з'явилася близько року тому під час роботи ТСК в Одесі. Відтоді приміщення повністю реконструювали та підготували для проживання родин ВПО.

Нагадаємо, у 2026 році для ВПО планують запустити програму "Будиночки в селі", за якою громади зможуть купувати приватні будинки для переселенців за кошти державної субвенції. Таке житло надаватимуть без оплати за сам будинок, однак переселенці самостійно сплачуватимуть комунальні послуги.