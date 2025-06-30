Ціни на житло в США несподівано досягли рекордного рівня

Середня вартість проданого житла в США сягнула рекордної позначки. Однак ця сума все ще менша за ціну, за яку очікують продати помешкання власники.

Про це свідчать дані аналітичної компанії Redfin. Їх цитує 24 Канал.

Читайте також Найбільш та найменш доступні міста США: яка ціна оренди за 1-кімнатну квартиру

Як змінилися ціни на житло у США

У період з 15 травня по 15 червня 2025 року середня вартість проданого житла в США сягнула рекордної позначки – 396 500 доларів. Це на 1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак ця сума все ще на 26 тисяч доларів менша за середню ціну, за яку власники хотіли продати своє житло. Вона становила 422 238 доларів.

Нові тенденції на ринку

На ринку останнім часом фіксують дисбаланс: пропозиція перевищує попит. За рік кількість доступних об'єктів для продажу зросла на 14,5%, водночас активність покупців зменшується. Кількість відкладених угод знизилася на 1,5%, а попит на іпотеку продовжує падати. У результаті продавці все частіше змушені йти на поступки, знижуючи ціну в середньому на 6%.



У США рекордні ціни на житло / Фото geoln.com

На відміну від 2021 – 2022 років, коли житло продавали дорожче за початково вказану ціну через високий попит, нинішня ситуація сприяє покупцям. Фахівці прогнозують подальше зниження вартості нерухомості до кінця 2025 року через надлишок пропозиції, що формує на ринку ситуацію, яка вигідна покупцям.

Зауважимо, аби відкласти гроші на купівлю власного житла у США, для жителів різних штатів потрібна різна кількість часу. У Нью-Йорку на це знадобиться понад 20 років, у Лос-Анджелесі – майже 13 років, а у Чикаго – приблизно 4.