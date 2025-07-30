Українці можуть купити житло у США у кредит. Іпотека передбачає виконання певних умов, зокрема наявності позитивної кредитної історії.

Як взяти іпотечний кредит у США, 24 Канал розповідає з посиланням на finance.ua.

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Що відомо про іпотеку у США?

Іпотека у Сполучених Штатах надає можливість придбати житло, використовуючи саму нерухомість як заставу. Це договір між покупцем і кредитором, який дає можливість купити будинок або квартиру, поступово сплачуючи позику протягом визначеного періоду – зазвичай від 10 до 30 років.

У випадку несплати кредиту, фінансова установа має законне право вилучити майно. Такий механізм дозволяє людям стати власниками житла без необхідності відразу вносити повну суму вартості.

Щомісячні іпотечні виплати складаються з двох основних компонентів: основна сума – це початковий розмір кредиту, який поступово зменшується з кожним платежем; відсотки – винагорода кредитору за користування позиченими коштами, яка нараховується за узгодженою процентною ставкою.

На що звернути увагу українцям, які планують купівлю житла в США?

Поради для українців, які планують придбати житло в США: