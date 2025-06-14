Про доступні пільгові програми кредитування на житло у Німеччині 24 Канал розповідає з посиланням на Finance.ua.

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Ситуація на ринку нерухомості в Німеччині

Німецький ринок нерухомості залишається одним із найдорожчих у Європі, демонструючи поступове зростання вартості житла. У 2025 році середня ціна за квадратний метр становить 4 161 євро – на 0,9% більше порівняно з попереднім роком.

Серед німецьких міст лідером за ціною на житло є Мюнхен – майже 7 400 євро за квадратний метр. У групі найдорожчих міст також Франкфурт-на-Майні (понад 5 800 євро), Штутгарт і Гамбург, де квадратний метр коштує приблизно 5 300 євро.

Натомість у містах: Вупперталь, Дуйсбург, Бохум, Ессен та Дортмунд – житло значно доступніше. Там вартість квадратного метра коливається в межах 2 400 – 3 000 євро.

Іпотека в Німеччині для іноземців

Оформити іпотечний кредит на квартиру в Німеччині можуть не лише місцеві жителі, а й іноземці, зокрема громадяни країн, які не входять в ЄС. Серед них й українці. Водночас варто пам'ятати, що купівля нерухомості не гарантує отримання посвідки на проживання чи громадянства.

Хоч умови для іноземців можуть дещо відрізнятись від стандартних для громадян Німеччини, вони залишаються досить привабливими. Українці мають можливість оформити іпотеку терміном від 5 до 20 років зі ставкою від 3,5% до 5% річних.



Україні мають право на пільгову іпотеку в Німеччині / Фото iStock

Однак слід бути готовим внести аванс – зазвичай він складає приблизно 50% від загальної вартості житла. До того ж вигідніше купувати житло в новобудовах, ніж об'єкти на вторинному ринку.

Інвестиції в нерухомість у Німеччині варто розглядати як довгостроковий проєкт. Якщо ви вирішите продати житло раніше ніж через 10 років з моменту придбання, доведеться сплатити податок у розмірі 25% від вартості продажу.

Що потрібно для оформлення іпотеки

Для отримання схвалення на іпотечний кредит у німецькому банку можуть просити таке:

офіційне працевлаштування в Німеччині з досвідом роботи не менше 3 місяців;

мінімальна зарплата – від 3 000 євро;

наявність посвідки на проживання або дозволу на перебування;

вік позичальника – від 21 до 65 років (для осіб старше 50 років шанси на отримання кредиту нижчі).

Крім того, для тих, хто звертається за іпотекою вперше, вимоги можуть бути ще жорсткішими.