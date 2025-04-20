Про це 24 Канал розповідає з посиланням на видання Snopes, яке перевірило цю інформацію на правдивість після низки повідомлень у мережі.

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Унікальне поселення в Німеччині: хто там живе

У серці баварського міста Аугсбург розташоване унікальне закрите товариство – Фуггерай. Там місцеві жителі платять за оренду помешкань всього 0,88 євро на рік. Ця сума є незмінною з 1521 року, коли поселення заснував німецький банкір та філантроп Якоб Фуґґер.

Фуггерай формують 67 будинків та 142 квартир. Вони побудовані у традиційному стилі. У поселенні проживає приблизно 150 людей.

Аби жити там, людина має відповідати декільком критеріям:

бути старшим чи старшою за 60 років;

бути родом в Аугсбургу;

сповідувати католицизм;

не мати боргів.

Окрім символічної орендної плати, жителі повинні щодня читати три молитви за спокій душі засновника. Ввечері ворота поселення зачиняються рівно о 22:00. Комендантська година там діє вже багато століть. Місцеві також зобов'язані робити внесок у спільноту, виконуючи певні роботи: догляд за садами, допомога на цвинтарі, робота вахтером.



Будинок у поселенні Фуггерай / Фото Tiia Monto

Що є на території

Фуггерай схоже на невелике поселення в місті. На його території є церква Святого Марка, музей, присвячений історії поселення, та навіть робочий бункер. Одна з квартир оформлена у стилі 16 століття. Її можуть відвідувати туристи, аби побачити побут минулого.

Попри те, що в соцмережах часто вказують 1520 рік, офіційні джерела підтверджують, що Фуггерай заснували у 1521 році. Журналісти з'ясували, що вартість оренди там справді не змінюється понад 500 років. А місцеві жителі продовжують дотримуватися суворих традицій і правил.

Село Фуггерай – одна з найвідоміших визначних пам'яток Аугсбурга, яка надихає людей по всьому світу своїм підходом до соціальної підтримки та збереження культурної спадщини.