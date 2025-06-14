О доступных льготных программах кредитования на жилье в Германии 24 Канал рассказывает со ссылкой на Finance.ua.

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Ситуация на рынке недвижимости в Германии

Немецкий рынок недвижимости остается одним из самых дорогих в Европе, демонстрируя постепенный рост стоимости. В 2025 году средняя цена за квадратный метр жилья составляет 4 161 евро – на 0,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Среди немецких городов лидером по цене на жилье является Мюнхен – почти 7 400 евро за квадратный метр. В группе самых дорогих городов также Франкфурт-на-Майне (более 5 800 евро), Штутгарт и Гамбург, где квадратный метр стоит примерно 5 300 евро.

Зато в городах: Вупперталь, Дуйсбург, Бохум, Эссен и Дортмунд – жилье значительно доступнее. Там стоимость квадратного метра колеблется в пределах 2 400 – 3 000 евро.

Ипотека в Германии для иностранцев

Оформить ипотечный кредит на квартиру в Германии могут не только местные жители, но и иностранцы, в частности граждане стран, не входящих в ЕС. Среди них и украинцы. В то же время стоит помнить, что покупка недвижимости не гарантирует получение вида на жительство или гражданства.

Хотя условия для иностранцев могут несколько отличаться от стандартных для граждан Германии, они остаются достаточно привлекательными. Украинцы имеют возможность оформить ипотеку сроком от 5 до 20 лет со ставкой от 3,5% до 5% годовых.



Украина имеют право на льготную ипотеку в Германии / Фото iStock

Однако следует быть готовым внести аванс – обычно он составляет примерно 50% от общей стоимости жилья. К тому же выгоднее покупать жилье в новостройках, чем объекты на вторичном рынке.

Инвестиции в недвижимость в Германии стоит рассматривать как долгосрочный проект. Если вы решите продать жилье раньше чем через 10 лет с момента приобретения, придется уплатить налог в размере 25% от стоимости продажи.

Что нужно для оформления ипотеки

Для получения одобрения на ипотечный кредит в немецком банке могут просить следующее:

официальное трудоустройство в Германии с опытом работы не менее 3 месяцев;

минимальная зарплата – от 3 000 евро;

наличие вида на жительство или разрешения на пребывание;

возраст заемщика – от 21 до 65 лет (для лиц старше 50 лет шансы на получение кредита ниже).

Кроме того, для тех, кто обращается за ипотекой впервые, требования могут быть еще жестче.