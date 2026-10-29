Майже 4 мільярди на нові домівки: Україна домовилася про житлові ваучери для переселенців

Україна та Банк розвитку Ради Європи укладуть угоду на 80 мільйонів євро для фінансування житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій. Це дозволить спрямувати майже 4 мільярди гривень на купівлю осель для людей, чий дім зруйнований або захоплений ворогом.

На житло для ВПО виділять більше коштів

Україна та Банк розвитку Ради Європи укладуть угоду на 80 мільйонів євро для фінансування житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій. Це дозволить спрямувати майже 4 мільярди гривень на купівлю осель для людей, чий дім зруйнований або захоплений ворогом. Як повідомило Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, фінансових домовленостей досягли під час зустрічі 28 жовтня у Страсбурзі.

Перший транш обсягом 40 мільйонів євро має надійти на рахунки вже до завершення 2026 року.

Житловий ваучер – це державна цільова допомога у вигляді сертифіката, якою родина може розрахуватися за придбання квартири чи будинку на підконтрольній території. Угоду узгодили профільний міністр Віталій Безгін та очільник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі під час сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Головна домовленість сьогодні – підписати до кінця листопада нову угоду на 80 млн євро для житлових ваучерів, щоб перші 40 млн євро надійшли до кінця року,

– Віталій Безгін, міністр.

Куди підуть європейські інвестиції

Загалом за три роки співпраці з європейською фінансовою установою залучили понад 800 мільйонів євро соціальних інвестицій. Ці кошти спрямовують на програми прямої компенсації, аби переселенці мали змогу придбати власні квадратні метри замість оренди тимчасових прихистків.

Лише перші 200 млн євро програми HOME дали змогу для понад 15 700 людей отримати нове житло. Але потреба зростає разом зі знищеним житловим фондом,

– Віталій Безгін, міністр.

Загальний бюджет ініціативи HOME, яка виплачує відшкодування за знищену нерухомість, за три роки сягне 300 мільйонів євро з урахуванням внеску уряду Італії на 50 мільйонів євро. За попередні етапи фінансування в Україні вже сплатили 6 174 житлові сертифікати, забезпечивши оселями понад 15,7 тисячі громадян.

Орендне житло та новий транш

Крім ваучерів, сторони домовилися про 80 мільйонів євро на окремий компонент програми єВідновлення під назвою "Житло для ВПО з ТОТ". Також Банк розвитку Ради Європи готовий долучитися до Коаліції партнерів з розвитку соціального житла, концепцію якого презентують у Варшаві для підтримки доступної муніципальної оренди.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня Україна вже отримала транш на 50 мільйонів євро, з яких 2,5 мільярда гривень спрямували на бронювання 1 882 житлових сертифікатів. Якщо ці кошти освоять вчасно, черговий транш у 50 мільйонів надійде ще до кінця року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто має пріоритет на виплати компенсацій за єВідновленням, де першочергове право бронювання коштів закріплено за ветеранами, родинами загиблих захисників, людьми з інвалідністю внаслідок війни та багатодітними сім'ями.