Скільки коштів надійшло на житлові сертифікати

На фінансування житлових сертифікатів за програмою "єВідновлення" надійшло понад 2,5 мільярда гривень. Це перший транш на 50 мільйонів євро, який Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії, пише Міністерство розвитку громад та територій.

За словами заступниці міністра розвитку громад та територій Наталії Козловської, 21 жовтня система мала забронювати кошти майже за 2 тисячами житлових сертифікатів. Насамперед кошти передбачені для родин, які мають першочергове право на компенсацію.

Загалом у 2026 році Україна залучила 100 мільйонів євро в межах проєкту HOME "Компенсація за знищене житло". Раніше за цим проєктом Україна отримала 200 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи. Завдяки попередньому фінансуванню вдалося оплатити понад 6 тисяч житлових сертифікатів.

Хто першим зможе скористатися житловими сертифікатами

Першочергове право на бронювання коштів мають українці, які отримали житлові сертифікати та належать до визначених державою категорій. Зокрема, пріоритет у фінансуванні мають:

учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни;

сім'ї загиблих ветеранів війни та захисників України;

мобілізовані, які не отримали статусу учасника бойових дій;

люди з інвалідністю 1 та 2 груп;

багатодітні сім'ї.

Нагадаємо, українці, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок війни, можуть подати заяву на компенсацію за програмою "єВідновлення" через Дію, ЦНАП або нотаріуса. Після перевірки документів та обстеження житла спеціальна комісія ухвалює рішення про надання компенсації.