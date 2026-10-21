Сколько средств поступило на жилищные сертификаты

На финансирование жилищных сертификатов в рамках программы "еВосстановление" поступило более 2,5 миллиарда гривен. Это первый транш в размере 50 миллионов евро, который Украина получила от Банка развития Совета Европы и правительства Италии, сообщает Министерство развития общин и территорий.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Натальи Козловской, 21 октября система должна была произвести бронирование средств почти на 2 тысячи жилищных сертификатов. В первую очередь средства предусмотрены для семей, имеющих первоочередное право на компенсацию. В то же время министерство сообщало именно о запланированном бронировании, а не о его завершении.

Всего в 2026 году Украина привлекла 100 миллионов евро в рамках проекта HOME "Компенсация за уничтоженное жилье". Ранее в рамках этого проекта Украина получила 200 миллионов евро от Банка развития Совета Европы. Благодаря предыдущему финансированию удалось оплатить более 6 тысяч жилищных сертификатов.

Кто первым сможет воспользоваться жилищными сертификатами

Первоочередное право на бронирование средств имеют украинцы, получившие жилищные сертификаты и относящиеся к определенным государством категориям. В частности, приоритет в финансировании имеют:

участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны;

семьи погибших ветеранов войны и защитников Украины;

мобилизованные, не получившие статуса участника боевых действий;

люди с инвалидностью I и II групп;

многодетные семьи.

Напомним, украинцы, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате войны, могут подать заявление на получение компенсации в рамках программы "еВосстановление" через приложение "Дія", ЦНАП или нотариуса. После проверки документов и осмотра жилья специальная комиссия принимает решение о предоставлении компенсации.