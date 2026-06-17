Житловий сертифікат і ваучер легко сплутати: чим вони відрізняються

В Україні в межах "єВідновлення" діють кілька варіантів допомоги для людей, які втратили житло через війну. Житловий сертифікат і житловий ваучер можуть здаватися схожими, але насправді вони розраховані на різні життєві ситуації.

Що спільного між житловим сертифікатом і ваучером

Як пише Міністерство розвитку громад, житловий сертифікат і житловий ваучер мають спільну мету.

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Але сертифікат передбачений для власників знищених осель, а ваучер – для переселенців з тимчасово окупованих територій, які відповідають умовам цієї програми.

Обидва варіанти працюють через Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Людина подає заяву, а її розглядає місцева комісія при громаді або військовій адміністрації. Після цього перевіряють документи й дані заявника, а ухвалене рішення затверджують. На розгляд заяви в обох випадках відводять до 30 календарних днів.

Для купівлі одного житлового об'єкта можна об'єднати кілька житлових сертифікатів між собою або кілька житлових ваучерів між собою. Важлива умова – кошти за ними мають бути заброньовані одночасно.

На житло, куплене за сертифікат або ваучер, діє заборона продажу протягом 5 років. Крім того, заявники проходять перевірки та подають довідку про відсутність судимості.

Чим житловий ваучер відрізняється від сертифіката

Хто може отримати допомогу. Житловий сертифікат і грошова компенсація на відбудову призначені для українців, які були власниками знищеного житла. Для цього право власності має бути внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а факт знищення оселі – підтверджений. Якщо житло було у спільній власності, кожен співвласник отримує компенсацію відповідно до своєї частки.

Натомість житловий ваучер передбачений для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. На першому етапі ним можуть скористатися переселенці зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Якщо є інше житло. Для житлового ваучера важливо, щоб людина не мала житла у власності на підконтрольній Україні території. Водночас житло, яке залишилося на тимчасово окупованій території, не позбавляє права на ваучер.

Як подати заяву. Для компенсації за знищене житло можна податися через застосунок або портал Дія, ЦНАП чи нотаріуса. Для житлового ваучера на першому етапі доступний лише мобільний застосунок Дія. З кінця липня планують відкрити подання через портал Дія, ЦНАПи та нотаріусів.

Який розмір допомоги. За житловим сертифікатом або грошовою компенсацією суму визначають окремо для кожного випадку. Враховують площу житла, його місце розташування, рік забудови, кількість кімнат та інші характеристики. Житловий ваучер має фіксований розмір – 2 мільйони гривень.

На що можна витратити кошти. У межах компенсації за знищене житло людина може обрати сертифікат для купівлі нового помешкання або гроші на будівництво на власній земельній ділянці. Житловий ваучер можна використати тільки для придбання житла.

Скільки часу діє бронювання. За житловим сертифікатом кошти бронюють на 30 календарних днів, а за ваучером – на 60 календарних днів. Якщо за цей час гроші не використали, вони повертаються до програми та йдуть на фінансування інших заявників у черзі.

Що відбувається з правом власності. Якщо людина отримує компенсацію за знищене житло, право власності на зруйнований об'єкт припиняється. Також отримувач передає державі право вимоги до Росії на суму отриманої компенсації.

У випадку з житловим ваучером припиняти право власності на житло, яке залишилося на тимчасово окупованій території, не потрібно. Але після купівлі нового помешкання людина також передає державі право вимоги до держави-агресора на суму наданої допомоги.

Чи можна успадкувати. Право на компенсацію за знищене житло можна успадкувати відповідно до законодавства. Для житлового ваучера такої можливості не передбачено.

Коли надійдуть гроші за житловими сертифікатами

Наступний ресурс для виплат за житловими сертифікатами має надійти двома етапами. Орієнтовно це очікують із серпня до листопада 2026 року. Якщо гроші за сертифікатом ще не заброньовані, власникам радять враховувати очікуваний графік нового фінансування.