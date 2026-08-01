Ваучер на 2 мільйони: хто з українців може отримати таку суму на житло

Деякі українці можуть отримати житловий ваучер на 2 мільйони. Тобто електронний документ, який можна використати на купівлю готового житла чи іпотеку.

Хто може отримати житловий ваучер на 2 мільйони

Строк дії ваучера становить 5 років із дня формування в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, про що повідомили у Чорноморській міській територіальній громаді.

Якщо ваучера не вистачає, то отримувачу доведеться робити доплату самостійно. Але якщо людина використає його не за призначенням, то гроші доведеться повернути.

Подати заявку може людина, яка відповідає таким критеріям:

має статус ВПО;

має статус УБД або ОІВВ;

має зареєстроване місце проживання на ТОТ;

проживає та не маєте житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);

не отримувала компенсацій у єВідновленні;

не подавала заяв на інші житлові програми.

Подати заяву можна через Дію, ЦНАП або нотаріуса. Якщо заяву подає представник – то можливі тільки два останні варіанти.

Кошти не будуть надавати готівкою. Їх нарахують на рахунок продавця або банку.

Водночас у Дії наголосили: якщо в родині кілька ветеранів зі статусом ВПО, то ваучери можна буде об’єднати.

Нагадаємо, що програма запрацювала наприкінці 2025 року. Подавати заявки українці почали з 1 грудня.

Зокрема, цього року держава вже виділила 6,6 мільярда гривень на фінансування програми єВідновлення. Це дозволить забезпечити житлом понад 3,3 тисячі родин.