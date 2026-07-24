Що зміниться для переселенців

Закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" запрацює з 22 жовтня 2026 року.

Зміни стосуватимуться різноманітних аспектів життя – від механізмів забезпечення житлом до підстав для скасування статусу ВПО.

Електронний витяг для ВПО

Окрім паперової довідки, переселенці зможуть отримувати витяг із нової Єдиної інформаційної бази даних ВПО. Він підтверджуватиме статус, міститиме інформацію про переміщення та адресу проживання.

Документ можна буде оформити як у цифровому, так і паперовому форматі, причому обидва матимуть однакову юридичну силу.

Водночас уже видані довідки залишаться чинними й обов'язково міняти їх не потрібно.

Повідомлення про переїзд

На повідомлення держави про зміну місця проживання ВПО з осені даватимуть більше часу. Якщо переселенець змінюватиме місце проживання або повертається додому, повідомити про це потрібно буде протягом 30 днів.

Заяву можна подати через ЦНАП, місцеву владу або районну адміністрацію.

Скасування статусу ВПО

Закон визначає чіткі підстави для припинення статусу ВПО. Це можливо після заяви самої людини, якщо вона:

повернулася до покинутої домівки;

виїхала за кордон на постійне проживання;

добровільно знімається з обліку.

В окремих випадках скасувати статус зможуть і без її звернення. Це відбуватиметься, якщо людина понад 90 днів безперервно або понад 180 днів загалом за рік перебувала за межами України, надала неправдиві відомості для отримання статусу, засуджена за окремі злочини чи не повідомила про повернення після відновлення безпечних умов.

При цьому за потреби статус можна буде оформити повторно.

Електронна система житла

Держава створить Інформаційно-аналітичну систему об’єктів нерухомого майна, тобто єдину цифрову платформу з інформацією про державне, комунальне та, за згодою власників, приватне житло, доступне для переселенців.

У системі з'явиться інтерактивна карта об'єктів, через яку можна буде подати заявку на житло. Також для наповнення платформи передбачені спеціальні комісії, які оцінюватимуть придатність приміщень для проживання.

Окремим категоріям ВПО гарантують, що під час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення їх не виселятимуть із місць тимчасового проживання лише через завершення терміну перебування.

Соціальні гарантії

Новий закон закріплює, що переселенці мають такі самі права, як і інші громадяни. Для них не можуть встановлювати окремі чи складніші правила призначення пенсій.

Також гарантується доступ до медичної допомоги, соціальних послуг, реабілітації, професійного навчання, програм зайнятості та державної підтримки під час здобуття освіти.

Діти ВПО зможуть навчатися за місцем обліку одного з батьків.

Захист за кредитами

Для переселенців, які мають кредити, запроваджують додаткові гарантії. Їм не нараховуватимуть штрафи, пеню та інші санкції за протермінування виплат, а кредитори будуть зобов'язані перерахувати заборгованість після звернення позичальника.

Загальна сума процентів за кредитом для ВПО не може перевищувати відсотки, які нарахували за мінімальною ставкою у договорі.

Крім того, без згоди боржника не можна буде передавати право вимоги за кредитом іншій особі (за окремими винятками), а використання цих гарантій не стане підставою для відмови у майбутніх позиках.

Новий підхід до підтримки ВПО

Документ вперше комплексно визначає, як держава має супроводжувати переселенців – від адаптації після переїзду до інтеграції у новій громаді та допомоги тим, хто вирішить повернутися додому.

Також передбачається оцінювання потреб ВПО, на основі якого надалі надаватимуть адресну державну допомогу.

Таким чином, новий закон має зробити систему підтримки внутрішньо переміщених осіб більш сучасною та цифровою, водночас розширивши їхні житлові, соціальні й фінансові гарантії.

Нагадаємо, раніше народний депутат та голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов розповів, що закон розробили, аби допомога вимушеним переселенцям була справедливою, зручною та доступною для кожного, хто її потребує.