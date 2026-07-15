Необхідні зміни в новому законі про внутрішньо переміщених осіб

Цифровізація послуг і сервісів підтримки ВПО відбувається за допомогою відповідних змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод ВПО". Народні депутати проголосували за створення електронного кабінету для переселенців. Про це пише нардеп, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

Нова редакція пропонує новації й набуде чинності через три місяці після того, як президент підпише відповідний закон. До того часу правила підтримки ВПО не змінюється, а паперову довідку досі можуть вимагати в державних установах.

Проте, коли запустять спеціальний кабінет для ВПО, то довідки не будуть потрібні і вся інформація буде наявна в реєстрах. Також без візиту до установ внутрішньо переміщені особи зможуть пройти оцінку потреб і подати запит на допомогу.

За словами нардепа, пенсії для ВПО надаватимуться на загальних підставах. Статус не впливатиме на розмір чи призначення гарантованих виплат.

Також автори змін до закону обіцяють розширити житлові програми, щоб надавати тимчасові притулки для вразливих категорій переселенців. У місцях тимчасового проживання їм дозволятимуть перебувати довше, ніж у час дії воєнного стану та 6 місяців після. Крім того, для внутрішньо переміщених особі будуть доступні можливості оренди житла.

Наразі Кабінет Міністрів (який мають переобрати найближчими днями) повинен унормувати документи, які б дозволили закону працювати та створити сучасну систему державної підтримки ВПО.

Допомога людям, які через війну втратили власні домівки, має бути справедливою, зручною та доступною для кожного, хто її потребує,

– повідомив Павло Фролов.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада України ухвалила новий закон, що оновлює регулювання прав внутрішньо переміщених осіб. Закон закріплює основні гарантії державної підтримки для переселенців, включаючи право на пенсію, житло та адаптацію, а також нові механізми інтеграції та допомоги.