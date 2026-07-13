Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що мовиться про Сергія Корецького, керівника "Нафтогаз України", Михайла Федорова, міністра оборони, Дениса Шмигаля, колишнього прем'єра та першого віцепрем'єра, і мера Харкова Ігоря Терехова. Однак лише один з них поки має найбільше шансів.

Яку посаду може обійняти Свириденко?

Політолог зазначив, що періодичне оновлення влади є стилем президента України. Те, що Свириденко залишає посаду прем'єра, можна пояснити певним збігом обставин. Реальні причини, які стали тригером для таких змін, поки невідомо. Однак вона все одно залишається в команді Зеленського – ймовірно, стане послом у США.

Зараз Дональд Трамп змінив риторику щодо України. Існує велкиа ймовірність, що це пов'язано не лише з успіхами українських бійців у війні проти Росії, а й через появу економічного інтересу.

От над цим буде працювати, я так розумію, Юлія Свириденко. І Зеленський зараз робить фактично таку рокіровку. З іншого боку, мені здається, що плани оновити керівництво уряду і провести кадрові зміни в уряді у Зеленського були раніше. Як правило, ключова причина його кадрових рішень, особливо в уряді – це надати імпульс,

– сказав він.

Фесенко про кадрові зміни в уряді: дивіться відео

Хто стане новим прем'єр-міністром?

Тим часом президент України вже мав зустріч з Корецьким, Шмигалем, Федоровим і Тереховим. Найімовірніше, що посаду прем'єра обійме саме Корецький. За словами політолога, це людина з хорошою менеджерською репутацією. Саме він навів лад у компанії "Укрнафта" і щодо фінансів, і організації, тому відбулось підвищення – Корецький очолив компанію НАК "Нафтогаз України".

Після обстрілів по об'єктах цієї компанії, величезних проблем, які там є, виконуються, попри великі руйнування. Зеленський оцінив менеджерський талант Корецького. Йому наприкінці минулого року пропонували посаду міністра енергетики. Тоді він відмовився. Ну а зараз є посада прем'єра. Думаю, що від таких пропозицій не відмовляються. Це шанс, де ти можеш себе продемонструвати,

– сказав Фесенко.

Щодо Федорова – на думку політолога, він дійсно талановитий урядовець, який досягнув великих успіхів у сфері цифровізації, а зараз є міністром оборони. Однак він має власне бачення.

"Коли його Зеленський розглядав на посаду керівника Офісу президента, казали, що він хоче стати прем'єр-міністром. От Корецький таких бажань не висловлював, а Федоров нібито хоче. А Зеленський, коли бачить, що у людини є власні політичні амбіції, навіть якщо це абсолютно лояльний представник його команди – це не про нього. Зеленський реалізує модель лідерського управління", – пояснив він.

Феснко також зазначив, що водночас Терехов може замінить Олексія Кулебу і стати віцепрем'єром з питань інфраструктури, щоб займатись масштабуванням позитивного досвіду Харкова по інших містах і регіонах України.