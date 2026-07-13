Такое мнение высказал "24 Канал" политолог Владимир Фесенко, отметив, что речь идет о Сергее Корецком, главе "Нафтогаз Украины", Михаиле Федорове, министре обороны, Дениса Шмыгаля, бывшего премьера и первого вице-премьера, а также мэра Харькова Игоря Терехова. Однако только один из них пока имеет наибольшие шансы.

Какую должность может занять Свириденко?

Политолог отметил, что периодическое обновление власти является стилем президента Украины. То, что Свириденко покидает пост премьера, можно объяснить определенным стечением обстоятельств. Реальные причины, послужившие триггером для таких изменений, пока неизвестны. Однако она все равно остается в команде Зеленского – вероятно, станет послом в США.

Сейчас Дональд Трамп изменил риторику в отношении Украины. Существует большая вероятность, что это связано не только с успехами украинских бойцов в войне против России, но и с появлением экономического интереса.

Именно над этим, как я понимаю, будет работать Юлия Свириденко. И Зеленский сейчас фактически проводит такую рокировку. С другой стороны, мне кажется, что планы обновить руководство правительства и провести кадровые изменения в правительстве у Зеленского были и раньше. Как правило, ключевая причина его кадровых решений, особенно в правительстве, – это придать импульс,

– сказал он.

Фесенко о кадровых изменениях в правительстве: смотрите видео

Кто станет новым премьер-министром?

Между тем президент Украины уже провел встречу с Корецким, Шмыгалем, Федоровым и Тереховым. Скорее всего, пост премьера займет именно Корецкий. По словам политолога, это человек с хорошей репутацией менеджера. Именно он навел порядок в компании "Укрнафта" как в финансовом плане, так и в организационном, поэтому последовало повышение – Корецкий возглавил компанию НАК "Нафтогаз Украины".

После обстрелов объектов этой компании, несмотря на большие разрушения, там продолжают решать существующие проблемы. Зеленский высоко оценил управленческий талант Корецкого. В конце прошлого года ему предлагали должность министра энергетики. Тогда он отказался. Ну а сейчас есть должность премьера. Думаю, что от таких предложений не отказываются. Это шанс, где ты можешь себя проявить,

– сказал Фесенко.

Что касается Федорова – по мнению политолога, он действительно талантливый чиновник, добившийся больших успехов в сфере цифровизации, а сейчас занимающий пост министра обороны. Однако у него есть собственное видение.

"Когда Зеленский рассматривал его на должность главы Офиса президента, говорили, что он хочет стать премьер-министром. Вот Корецкий таких желаний не высказывал, а Федоров якобы хочет. А Зеленский, когда видит, что у человека есть собственные политические амбиции, даже если это абсолютно лояльный представитель его команды, – это не для него. Зеленский реализует модель лидерского управления", – пояснил он.

Фесноко также отметил, что в то же время Терехов может заменить Алексея Кулебу и стать вице-премьером по вопросам инфраструктуры, чтобы заниматься распространением положительного опыта Харькова на другие города и регионы Украины.