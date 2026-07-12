О результатах рабочей встречи 12 июля сообщил президент Украины.

Зеленский поговорил с Клименко

Глава государства поблагодарил министра и всех сотрудников системы МВД, которые круглосуточно защищают Украину и граждан. Так, Зеленский отметил работу спасателей ГСЧС, обеспечение подразделений Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

Конечно, есть проблемы, и это непросто, но результаты работы министра внутренних дел Украины в условиях полномасштабной войны – значительные,

– добавил президент.

В ходе совещания Зеленский и Клименко обсудили насущные проблемы, требующие реагирования. Также речь шла о дополнительных решениях и ресурсах, которые помогут в выполнении поставленных задач.

Кроме того, президент сообщил, что заслушал доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля. Речь шла о ситуации в сфере энергетики и защите энергообъектов.

Выполнение планов обеспечения устойчивости украинских областей и общин должно происходить одинаково качественно, и отставание в том или ином регионе означает угрозу для жизни людей. Важно, что на межправительственном уровне у нас есть прочные договоренности в интересах Украины, в частности в сфере энергетики и восстановления,

– написал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что имеющихся договоренностей недостаточно, поэтому с министром они обсудили приоритетные направления работы на ближайшее время.

Кстати, источники "Украинской правды" называли этих министров возможными кандидатами на пост премьер-министра Украины. О смене главы правительства Юлии Свириденко в воскресенье сообщил президент Зеленский.