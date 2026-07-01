Верховна Рада змінила закон про ВПО

У новому законі автори прописали всі зміни, які відбулися щодо статусу й захисту внутрішньо переміщених осіб. Через війну держава змушена знову враховувати наявні виклики. За оновлення законодавства щодо ВПО й надання додаткових гарантій проголосували 307 народних депутатів. Про це повідомили в Апараті Верховної Ради.

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Закон за реєстраційним номером проєкту №12301 ухвалили на засіданні 1 липня. Ним депутати закріпили основні гарантії щодо державної підтримки внутрішньо переміщених осіб на всіх важливих для них етапах. Так люди зможуть отримати допомогу в час адаптації, інтеграції в нове суспільство, під час повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

Внутрішньо переміщеним особам гарантуватиметься право на пенсію, однакове з тим, що є у всіх громадян. Фактично люди, які стоять на обліку ВПО, не матимуть додаткових або відмінних від загального порядку вимог і процедур під час призначення, виплати, перерахунку пенсій, або переведення на інший вид.

Важливою зміною також стає те, що через три місяці паперові довідки ВПО будуть непотрібні. Держава створить електронний кабінет. Таким чином відбуватиметься оцінювання потреб внутрішньо переміщених осіб, ступеня їх задоволення та інтеграції за новим місцем проживання. А замість паперової довідки ВПО людина матиме електронний витяг із державної бази даних. Таким чином держава планує спростити надання послуг.

Згідно з новим законом держава сприятиме тому, що ВПО матимуть право на житло через загальні й спеціальні механізми. Тобто перебування в житлі тимчасового проживання не матиме строків під час дії воєнного стану й протягом 6 місяців після його завершення.

Крім того, на рівні закону врегулюють статус спеціальних місць, де можуть проживати ВПО. Містечка офіційно зможуть облаштовувати зі збірних модулів, переселенці зможуть проживати в гуртожитках, готелях, інших приміщеннях, придатних для проживання.

Також держава остаточно визначить основні завдання і функцій центрального органу виконавчої влади. Він буде формувати й реалізовувати державну політику щодо прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Такий підхід гарантуватиме, що питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб залишатиметься пріоритетом для держави незалежно від можливих кадрових чи структурних змін в уряді,

– йдеться в повідомленні.

Загалом права і свободи громадян не будуть порушені, незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО. Крім того, кожна родина отримуватиме саме таку фінансову допомогу на проживання, яка потрібна саме їй.

Що ще варто знати про допомогу ВПО?

Внутрішньо переміщені особи можуть втратити право на державну допомогу, якщо перебувають на повному державному утриманні, зокрема в будинках-інтернатах чи інших закладах системи соцзахисту. Водночас право на виплати можна поновити після переїзду до родичів, в орендоване або інше житло, де людина не перебуває на повному державному забезпеченні.

Із 1 серпня зміняться правила надання житлових ваучерів для переселенців. Допомогу більше не отримають ВПО, які вже є учасниками програми єОселя або скористалися пільговою іпотекою, а також ті, хто після початку повномасштабного вторгнення припинив право власності на житло чи зареєстрував місце проживання на тимчасово окупованій території вже після її окупації.