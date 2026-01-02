Скільки діє довідка ВПО і коли її можуть забрати?

Для довідки ВПО не виокремлюють спеціального строку, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий контактний центр.

Довідка ВПО діє безстроково, але може бути скасована, якщо внутрішньо переміщена особа:

подала заяву на скасування дії довідки ВПО;

скоїла кримінальне правопорушення;

повернулася до покинутого постійного місця проживання;

виїхала на постійне місце проживання за кордон;

подала завідомо недостовірні відомості.

У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання або виїзду за кордон, внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити про це уповноважений орган за місцем отримання довідки не пізніше як за три дні до дня від'їзду.

У разі, якщо довідка ВПО втрачена чи зіпсована, видається дублікат на підставі заяви.

Які є виплати й пільги для ВПО?

Переселенці щомісяця отримують додаткову підтримку від держави:

2 000 гривень – для дорослих;

3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.

Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

Розмір допомоги у 2026 році не зміниться, проте зміняться умови отримання:

Оформити виплати можуть наприклад, особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищуєчотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році – 9 444 гривні) .

. У 2026 році прожитковий мінімум зросте, тому гранична сума теж – 10 380 гривень.

Також є різні пільги для ВПО, окрім соцвиплат:

Субсидія на оренду житла

Родини ВПО, які витрачають на оренду понад 20% від свого сукупного доходу, можуть розраховувати на державну компенсацію частини вартості оренди житла.

Компенсація за житло

Програма "єВідновлення" охоплює також тимчасово окуповані території, тож ВПО з таких регіонів зможуть подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене житло після набрання чинності оновленим законом.

Для дітей-ВПО діють наступні привілеї:

Першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти та шкіл; Безоплатне харчування в освітніх закладах; Безкоштовне оздоровлення чи відпочинок; Соціальна стипендія у закладах фахової передвищої та вищої освіти; Першочергове поселення та знижка на проживання у студентських гуртожитках; Пільговий кредит на навчання.

Що ще варто знати переселенцям?