Не всі ВПО зможуть отримати житловий ваучер: що змінилося з 1 серпня

Житловий ваучер на суму до 2 мільйонів гривень тепер зможуть отримати не всі ВПО. З 1 серпня запрацювали нові обмеження, через які частина переселенців втратила право на ваучер.

Хто з ВПО більше не зможе отримати житловий ваучер

Нові правила стосуються окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях, повідомив народний депутат Павло Фролов.

Ваучер не надаватимуть ВПО, які після 24 лютого 2022 року припинили право власності на житло. Йдеться про випадки, коли нерухомість продали, подарували або відчужили в інший спосіб.

Ще одне обмеження стосується переселенців, які вже скористалися пільговою іпотекою за програмою "єОселя". Вони також не зможуть отримати житловий ваучер.

Право на допомогу втратять і ті ВПО, які зареєстрували або задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території вже після того, як вона опинилася під окупацією.

Водночас нові правила не поширюються на людей, які встигли подати заяву до 1 серпня. Такі звернення мають опрацювати за умовами, що діяли на момент подання. Якщо ваучер уже отриманий, він також залишається дійсним.

У серпні планують розширити й способи подання заяви. Наразі оформити її можна лише через застосунок Дія. Надалі таку можливість мають відкрити також на порталі Дія, у ЦНАПах та в нотаріусів.

Нагадаємо, житловий ваучер на суму 2 мільйони гривень можуть отримати ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Кошти можна використати для придбання житла або іпотеки, при цьому готівкою їх не виплачують – гроші перераховують продавцю або банку.