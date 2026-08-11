Кто из ВПЛ больше не сможет получить жилищный ваучер

Новые правила касаются отдельных категорий внутренне перемещенных лиц, которые ранее проживали на временно оккупированных территориях, сообщил народный депутат Павел Фролов.

Ваучер не будет предоставляться ВПЛ, которые после 24 февраля 2022 года утратили право собственности на жилье. Речь идет о случаях, когда недвижимость была продана, подарена или отчуждена иным образом.

Еще одно ограничение касается переселенцев, которые уже воспользовались льготной ипотекой по программе "еОселя". Они также не смогут получить жилищный ваучер.

Право на помощь потеряют и те ВПЛ, которые зарегистрировали или задекларировали место жительства на временно оккупированной территории уже после того, как она оказалась под оккупацией.

В то же время новые правила не распространяются на людей, которые успели подать заявление до 1 августа. Такие обращения должны быть рассмотрены на условиях, действовавших на момент подачи. Если ваучер уже получен, он также остается действительным.

В августе планируется расширить и способы подачи заявления. Сейчас оформить его можно только через приложение "Дия". В дальнейшем такую возможность должны открыть также на портале "Дия", в ЦПАУ и у нотариусов.

Напомним, жилищный ваучер на сумму 2 миллиона гривен могут получить ВПЛ, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Средства можно использовать для приобретения жилья или ипотеки, при этом наличными их не выплачивают – деньги перечисляются продавцу или банку.