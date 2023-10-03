Як Росії вдалося рекордно збільшити кількість запусків "Шахедів"

У ніч на 1 жовтня російські окупанти запустили 30 "Шахедів" по Україні, з яких збили 16. Можливо, їх не зарахують до загальної кількості за вересень, але я зарахую, оскільки пуск здійснювався о 20:30 30 вересня. Отож, у вересні був абсолютний рекорд із застосування Shahed-136 російськими окупантами – 521.

Росія й далі буде залежною від Ірану

Раніше рекорд був зафіксований у травні 2023 року, коли росіяни застосували 413 дронів-камікадзе. Потім було падіння інтенсивності нальотів: у червні – 197, у липні – 246, у серпні – 167.

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Я поки не можу сказати, що такий показник є наслідком запуску виробництва Shahed-136 в Росії, оскільки, за наявною інформацією, у них із цим виробництвом великі проблеми. Так, за перше півріччя 2023 року росіяни виключно на своїх потужностях, у замкнутому циклі, планували видати дослідну партію дронів-камікадзе у 100 одиниць. Однак вони не змогли цього зробити.

Терміни постачання були зірвані. Все тому, що гостра залежність виробництва від постачання контрабандних запчастин збереглася. Ні на який замкнутий цикл з нуля Росія в найближчій перспективі не вийде у питаннях виробництва Shahed-136. Вона й далі буде залежною від Ірану.

Чи наростив Іран обсяги виробництва, внаслідок чого Росія змогла наростити інтенсивність ударів? У певному сенсі – так, але з нюансами.

Річ у тому, що коли Росія звернулася до Ірану за поставками Shahed-136, виробничі потужності, що були виключно ручним, а не автоматизованим, дозволяли в місяць збирати до 50 дронів. До кінця 2022 року Іран зміг наростити виробництво до 100 "Шахедів" на місяць. Не виключено, що станом на травень цей показник сягав 150 – 200.

Зазначу, що в лютому, березні та квітні інтенсивність ударів була нижчою за 100 на місяць. Тобто вже на той момент у росіян була можливість накопичувати БК.

Саме з цієї причини вересневий наліт міг стати рекордним, тобто як результат залучення накопиченого БК. Але це не скасовує спроби Росії налагодити своє власне виробництво за регулярних постачань дронів-камікадзе з Ірану.

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І найважливіше. Більшість ударів припадала у вересні по Одеській області, дунайській портовій інфраструктурі та зерновим хабам. Російські окупанти продовжують зерновий терор, використовуючи варіативні маршрути з пошуком напрямків із найменшою протиповітряною компонентою. З урахуванням зменшення кількості збитих Shahed-136 їм це вдається.

Це вкотре порушує питання про надання нашими партнерами більшої кількості засобів ППО гарматного і зенітно-ракетного типу для протидії Shahed-136. Оскільки кожна тисяча тонн згорілого зерна в порту Рені або Ізмаїла – це голодне плем'я аборигенів десь у регіоні Сахеля і тисяча за добу нових "громадян" ЄС, які прибули звідти, де всією душею "поділяють" європейські цінності, дуже "люблять" французьку філософію та живопис епохи Ренесансу.