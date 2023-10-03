Как России удалось рекордно увеличить количество запусков "Шахедов"

В ночь на 1 октября российские оккупанты запустили 30 "Шахедов" по Украине, из которых сбили 16. Возможно, их не отнесут к общему количеству за сентябрь, но я причислю, поскольку пуск осуществлялся в 20:30 30 сентября. Итак, в сентябре был абсолютный рекорд по применению Shahed-136 российскими оккупантами – 521.

Россия и дальше будет зависима от Ирана

Ранее рекорд был зафиксирован в мае 2023 года, когда россияне применили 413 дронов-камикадзе. Затем последовало падение интенсивности налетов: в июне – 197, в июле – 246, в августе – 167.

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Я пока не могу сказать, что такой показатель является следствием запуска производства Shahed-136 в России, поскольку по имеющейся информации, у них с этим производством большие проблемы. Так, за первое полугодие 2023 года россияне исключительно на своих мощностях, в замкнутом цикле, планировали выдать опытную партию дронов-камикадзе в 100 единиц. Однако они не смогли этого сделать.

Сроки снабжения были сорваны. Все потому, что острая зависимость производства от поставок контрабандных запчастей сохранилась. Ни на какой замкнутый цикл с нуля Россия в ближайшей перспективе не выйдет в вопросах производства Shahed-136. Она и дальше будет зависима от Ирана.

Нарастил ли Иран объем производства, в результате чего Россия смогла нарастить интенсивность ударов? В определенном смысле – да, но с нюансами.

Дело в том, что когда Россия обратилась к Ирану за поставками Shahed-136, производственные мощности, которые были исключительно ручными, а не автоматизированными, позволяли в месяц собирать до 50 дронов. К концу 2022 года Иран смог нарастить производство до 100 "Шахедов" в месяц. Не исключено, что на май этот показатель достигал 150 – 200.

Отмечу, что в феврале, марте и апреле интенсивность ударов была ниже 100 в месяц. То есть, уже на тот момент у россиян была возможность накапливать БК.

Именно по этой причине сентябрьский налет мог оказаться рекордным, то есть как результат привлечения накопленного БК. Но это не отменяет попытки России наладить свое собственное производство при регулярных поставках дронов-камикадзе из Ирана.

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И самое важное. Большинство ударов приходилось в сентябре по Одесской области, дунайской портовой инфраструктуре и зерновым хабам. Российские оккупанты продолжают зерновой террор, используя вариативные маршруты с поиском направлений с наименьшей противовоздушной компонентой. С учетом уменьшения количества сбитых Shahed-136 им это удается.

Это еще раз поднимает вопрос о предоставлении нашими партнерами большего количества средств ПВО пушечного и зенитно-ракетного типа для противодействия Shahed-136. Поскольку каждая тысяча тонн сгоревшего зерна в порту Рени или Измаила – это голодное племя аборигенов где-то в регионе Сахеля и тысяча в сутки новых "граждан" ЕС, прибывших оттуда, где всей душой "разделяют" европейские ценности, очень "любят" французский философию и живопись эпохи Ренессанса