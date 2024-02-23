Мобілізація до ЗСУ або ж рекрутинг: у Міноборони окреслили відмінність

Кілька місяців тому Міноборони запустило проєкт рекрутингу до Збройних Сил України. Цей процес має відмінності від звичної мобілізації до лав війська.

Деталі процесу в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Вона додала, що робота над покращенням рекрутингу триває і процедура має популярність.

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Процедура рекрутингу

Наталія Калмикова наголосила, що рекрутинг – це новий інструмент, який почало застосовувати Міноборони. Структура почала роботу з платформ, де можна розміщувати вакансії, а наразі вже працює над власними рекрутинговими центрами.

Коли людина приходить і обирає собі посаду, вона може підібрати підрозділ, фах, може зрозуміти, що вона буде найкращим чином застосовувати свої здібності для захисту Батьківщини, і підписати контракт з тією військовою частиною, яку обрала,

– розповіла заступниця.

Як пояснила Калмикова, рекрутинг і підписання контракту з військовою частиною є альтернативою мобілізації, коли людина робить свідомий вибір. Держава цей вибір супроводжує і сприяє.

Центр рекрутингу

12 лютого у Львові відкрили перший Центр рекрутингу української армії. Це простір, у якому можна дізнатися про всі актуальні вакансії у Збройних Силах. Водночас центр рекрутингу не має ніякого відношення до ТЦК. У цьому місці не вручають повісток, а лише надають консультації.

Наталія Калмикова повідомила, що за 11 днів роботи цього центру на консультацію прийшло 130 осіб, а вже понад 50 громадян перебувають на етапі перемовин з підрозділами. Декілька людей за цей короткий час встигло долучити до ЗСУ – вони вже оформлюють документи.