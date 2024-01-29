Про це в інтерв'ю розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Він зазначив, що кількість відгуків на розміщені вакансії щотижня лише зростає.

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Робота з рекрутингу розвивається

Він зауважив, що у Міністерстві активно розвивається ініціатива, запущена з середини листопада 2023 року. Мовиться про співпрацю з онлайн-платформами Lobby X, OLX, Work.ua та Robota.ua.

За кількістю військових частин, які долучились, нині це вже більш ніж пів тисячі підрозділів. І це тільки за два останні місяці. І вже більш ніж 50 тисяч відгуків на розміщені вакансії. Щотижня кількість збільшується,

– зауважив Бежевець.

Він додав, що це демонстрація того, що до людей, які цим займаються, з'явилася довіра, і що це дійсно працює.

Водночас він зауважив, що відповідні платформи фактично виконують лише функцію дощок оголошень. Там військові частини просто публікують вакансії, які у них є.

Відтак, каже Бежевець, пізніше з'явилася ідея, щоб оборонне відомство мало можливість структуровано та консолідовано забезпечити рекрутинг. У планах створення власної агенції з рекрутингу, адже платформи, про які ми згадали вище, – лише частина, яка не здатна покрити весь процес набору до війська.

За словами Беженця, у Силах оборони є кілька тисяч військових підрозділів. Відтак, маємо, так би мовити, кілька тисяч працедавців, кілька тисяч уповноважених офіцерів, кадрових служб. Вони, з огляду на власне розуміння, досвід, манеру спілкування та інше, займаються підбором людей.

Тож ми маємо потенційно кілька тисяч підходів до цього процесу. Як ти його не регулюєш, як ти вказівками чи директивами не доводиш, все одно це буде, умовно кажучи, кілька тисяч варіацій на тему рекрутингу,

– додав він.

За словами Бежевця, Міністерство оборони з онлайн-платформами дуже плідно та щільно спілкується. Воно допомагає, а також максимально розвиває співпрацю. І що вже є відгуки. Водночас він додав, що від людей надходять скарги на те, що вони не отримують відповіді.

Ми розуміємо, що на практиці десь є офіцер-кадровик, який розмістив вакансію. Йому "звалились" дві сотні заявок, наприклад. Він відібрав тих, які йому найбільше за профілем підходять. З тими людьми сконтактував. А для решти – у нього немає часу. Ми розуміємо, що люди різні, очікування різні, бачення різні,

– додав представник Міноборони.

Він додав, що саме тому відповідний процес необхідно систематизувати, правильно його організувати та забезпечити сервісну функцію. Це дозволить уникнути обурення з боку людей, а також відторгнення від ідеї оборонного відомства.

Олексій Беженець додав, що це надзвичайно важливо. Адже якщо людина зголосилася на певну вакансію, то вона має "якийсь відсоток готовності служити". Відтак, цю людину необхідно максимально залучати, роз'яснювати їй, а також відповідати на її запитання.