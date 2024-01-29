Об этом в интервью рассказал уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец. Он отметил, что количество отзывов на размещенные вакансии еженедельно растет.

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Работа по рекрутингу развивается

Он заметил, что в Министерстве активно развивается инициатива, запущена с середины ноября 2023 года. Речь идет о сотрудничестве с онлайн-платформами Lobby X, OLX, Work.ua и Robota.ua.

По количеству воинских частей, которые присоединились, сейчас это уже более полутысячи подразделений. И это только за два последних месяца. И уже более 50 тысяч отзывов на размещенные вакансии. Еженедельное количество увеличивается,

– заметил Бежевец.

Он добавил, что это демонстрация того, что к людям, которые этим занимаются, появилось доверие, и что это действительно работает.

В то же время он заметил, что соответствующие платформы выполняют только функцию досок объявлений. Там военные части просто публикуют вакансии, какие у них есть.

Следовательно, говорит Бежевец, позже появилась идея, чтобы оборонное ведомство имело возможность структурированно и консолидированно обеспечить рекрутинг. В планах создания собственного агентства по рекрутингу, ведь платформы, о которых мы упомянули выше, – только часть, которая не способна покрыть весь процесс набора в армию.

По словам Беженца, в силах обороны есть несколько тысяч военных подразделений. Следовательно, имеем, так сказать, несколько тысяч работодателей, несколько тысяч уполномоченных офицеров, кадровых служб. Они, учитывая собственное понимание, опыт, манеру общения и другое, занимаются подбором людей.

Поэтому у нас есть потенциально несколько тысяч подходов к этому процессу. Как ты его не регулируешь, как ты указаниями или директивами не доказываешь, все равно это будет, условно говоря, несколько тысяч вариаций на тему рекрутинга,

– добавил он.

По словам Бежевца, Министерство обороны с онлайн-платформами очень плодотворно и плотно общается. Оно помогает, а также максимально развивает сотрудничество. И что уже есть отзывы. В то же время он добавил, что от людей поступают жалобы на то, что они не получают ответа.

Мы понимаем, что на практике где-то есть офицер-кадровик, разместивший вакансию. Ему "свалились" две сотни заявок, к примеру. Он отобрал тех, которые ему больше всего по профилю подходят. С этими людьми связался. А для остальных – у него нет времени. Мы понимаем, что люди разные, ожидания разные, видения разные,

– добавил представитель Минобороны.

Он добавил, что именно поэтому соответствующий процесс необходимо систематизировать, правильно его организовать и обеспечить сервисную функцию. Это позволит избежать возмущения со стороны людей, а также отторжение от идеи оборонного ведомства.

Алексей Беженец добавил, что это очень важно. Ведь если человек согласился на определенную вакансию, то она имеет "некий процент готовности служить". следовательно, этого человека необходимо максимально привлекать, разъяснять ей, а также отвечать на его вопросы.