У Росії помер хірург Акчурін, який допоміг Єльцину балотуватися на другий термін президента

У Росії 6 жовтня помер відомий кардіохірург Ренат Акчурін. Саме він прооперував експрезидента Бориса Єльцина, що допомогло останньому вдруге піти на пост очільника країни.

На момент смерті лікарю було 78 років. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про хірурга Рената Акчуріна

Ренат Акчурін був радянським та російським кардіохірургом. До своєї смерті лікар обіймав посаду заступника генерального директора з хірургії Національного медично-дослідницького центру кардіології імені Чазова.

У російському МОЗ назвали Акчуріна видатним хірургом, який зробив величезний внесок у розвиток судинної та кардіохірургії. Він створив у Росії такі напрями хірургії серця та судин, як кардіомікросудинна та гібридна кардіохірургія.

РосЗМІ також писали, що хірург уперше в Росії та Європі впровадив у клінічну практику високоефективну мікрохірургічну техніку під час операцій на коронарних артеріях. Це дозволило надавати допомогу пацієнтам, які тоді вважалися неоперабельними, значно знизити смертність і скоротити кількість ускладнень під час проведення реваскуляризації міокарда.

Акчурін у листопаді 1996 року очолював бригаду хірургів, яка провела операцію на серці першого президента Росії Бориса Єльцина. Це сталося через кілька місяців після того, як у липні за підсумками другого туру виборів Єльцин переобрався на новий президентський термін.

Під час підготовки до операції Ренат Акчурін повідомив журналістам, що в червні – липні 1996 року Єльцин нібито мав інфаркт міокарда, але потім почав спростовувати свої слова. В адміністрації президента Росії в той час стверджували, що перед другим туром Єльцин мав не інфаркт, а напад стенокардії.