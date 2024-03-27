"Великоросійське нутро полізе нагору": у Росії посилились репресивні дії проти інших народів
В Підмосков'ї 22 березня стався теракт, внаслідок якого за попередніми даними загинуло 139 осіб. Російські спецслужби затримали підозрюваних, які виявились громадянами Таджикистану. Саме це стало тригером для посилення переслідувань трудових мігрантів в Росії.
На складі маркетплейсу Wildberries у підмосковній Електросталі росгвардія та поліція влаштували 27 березня рейд з метою виявлення нелегалів. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що це реакція Владіміра Путіна та російських спецслужб на те, що їх ганьбили. Вони або проґавили теракт в "Крокус Сіті Холі", або ж самі його контролювали, а тепер відігруються на трудових мігрантах.
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Можуть за себе постояти
Зараз для громадян Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану найкращий вихід – виїхати з Росії. Після теракту у більшості росіян не виникне питань, якщо трудових мігрантів почнуть бити або кидати одразу на фронт.
Проте якщо хоча 40% мігрантів виїдуть, то у Росії настане колосальна криза з цілими категоріями професій.
Росіяни не усвідомлюють, що відбувається. Їм тривалий час не кидали "націоналістичну, ксенофобську кістку". Путін навпаки останнім часом проводив протилежну політику, розповідав, що Росія – багатонаціональна держава. А зараз це великоросійське нутро полізе нагору,
– наголосив політтехнолог.
Вже є десятки випадків по всій Росії, відзначив він, коли усілякі неадеквати, психі кидаються на громадян з неслов'янською зовнішністю. І цих людей, що піддаються знущанням, ніхто не збирається захищати.
"Проте вони можуть себе самі захистити. Мусульманський світ може зібратися і показати російським ксенофобам, що вони не будуть це терпіти та можуть за себе постояти. Тоді значно жорсткіше розвиватиметься ситуація", – припустив Борис Тизенгаузен.Зверніть увагу! Після затримання підозрюваних, громадян Таджикистану, у стрілянині в "Крокус Сіті Холі", російські силовики поводились з ними демонстративно жорстко. Зокрема одному з них відрізали вухо. Також ширились фото, на яких затриманих катують електричним струмом. А ще одного привезли на суд у візку колісному.
Рейд на склад Wildberries в Московській області
- Росгвардія, поліція та працівники військкоматів 27 березня влаштували на складах маркетплейса перевірку співробітників, переважну більшість яких складають громадяни колишніх республік Радянського Союзу.
- Метою рейду було виявлення серед працівників нелегалів, а також ухилянтів. Правоохоронці перевірили щонайменше 5 тисяч співробітників складу. Вони також виявляли наявність трудових патентів, дозволу на проживання та військових квитків. Після перевірки деяких трудових мігрантів закрили в автозаках та відвезли до військкоматів.
- За свідченням співробітника складів, тих, хто чинив опір, ОМОН "лупив кийками".
- Це не остання перевірка і найближчим часом ця процедура пошириться на інші великі склади та сортувальні центри Wildberries у Московській області.
- Видання Al Jazeera спрогнозувало, що після заяви Путіна покарати тих, хто стоїть за терактом, імовірно мусульманські меншини в Росії зазнають репресій. Журналісти зазначають, що теракти можуть також мати на меті спровокувати потужну репресивну відповідь. Саме це може бути частиною плану ІДІЛ, яка взяла на себе відповідальність за теракт.