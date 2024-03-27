"Великоросійське нутро полізе нагору": у Росії посилились репресивні дії проти інших народів

В Підмосков'ї 22 березня стався теракт, внаслідок якого за попередніми даними загинуло 139 осіб. Російські спецслужби затримали підозрюваних, які виявились громадянами Таджикистану. Саме це стало тригером для посилення переслідувань трудових мігрантів в Росії.

На складі маркетплейсу Wildberries у підмосковній Електросталі росгвардія та поліція влаштували 27 березня рейд з метою виявлення нелегалів. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що це реакція Владіміра Путіна та російських спецслужб на те, що їх ганьбили. Вони або проґавили теракт в "Крокус Сіті Холі", або ж самі його контролювали, а тепер відігруються на трудових мігрантах.

До теми Теракт у "Крокус Сіті Хол": The Times описало три сценарії наслідків

Можуть за себе постояти

Зараз для громадян Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану найкращий вихід – виїхати з Росії. Після теракту у більшості росіян не виникне питань, якщо трудових мігрантів почнуть бити або кидати одразу на фронт.

Проте якщо хоча 40% мігрантів виїдуть, то у Росії настане колосальна криза з цілими категоріями професій.

Росіяни не усвідомлюють, що відбувається. Їм тривалий час не кидали "націоналістичну, ксенофобську кістку". Путін навпаки останнім часом проводив протилежну політику, розповідав, що Росія – багатонаціональна держава. А зараз це великоросійське нутро полізе нагору,

– наголосив політтехнолог.

Вже є десятки випадків по всій Росії, відзначив він, коли усілякі неадеквати, психі кидаються на громадян з неслов'янською зовнішністю. І цих людей, що піддаються знущанням, ніхто не збирається захищати.

"Проте вони можуть себе самі захистити. Мусульманський світ може зібратися і показати російським ксенофобам, що вони не будуть це терпіти та можуть за себе постояти. Тоді значно жорсткіше розвиватиметься ситуація", – припустив Борис Тизенгаузен.

Рейд на склад Wildberries в Московській області

Росгвардія, поліція та працівники військкоматів 27 березня влаштували на складах маркетплейса перевірку співробітників, переважну більшість яких складають громадяни колишніх республік Радянського Союзу.

Метою рейду було виявлення серед працівників нелегалів, а також ухилянтів. Правоохоронці перевірили щонайменше 5 тисяч співробітників складу. Вони також виявляли наявність трудових патентів, дозволу на проживання та військових квитків. Після перевірки деяких трудових мігрантів закрили в автозаках та відвезли до військкоматів.

За свідченням співробітника складів, тих, хто чинив опір, ОМОН "лупив кийками".

Це не остання перевірка і найближчим часом ця процедура пошириться на інші великі склади та сортувальні центри Wildberries у Московській області.

Видання Al Jazeera спрогнозувало, що після заяви Путіна покарати тих, хто стоїть за терактом, імовірно мусульманські меншини в Росії зазнають репресій. Журналісти зазначають, що теракти можуть також мати на меті спровокувати потужну репресивну відповідь. Саме це може бути частиною плану ІДІЛ, яка взяла на себе відповідальність за теракт.