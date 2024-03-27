"Великорусское нутро полезет наверх": в России усилились репрессивные действия против других народов

В Подмосковье 22 марта произошел теракт, в результате которого по предварительным данным погибло 139 человек. Российские спецслужбы задержали подозреваемых, которые оказались гражданами Таджикистана. Именно это стало триггером для усиления преследований трудовых мигрантов в России.

На складе маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали росгвардия и полиция устроили 27 марта рейд с целью выявления нелегалов. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что это реакция Владимира Путина и российских спецслужб на то, что их опозорили. Они или прозевали теракт в "Крокус Сити Холле", или же сами его контролировали, а теперь отыгрываются на трудовых мигрантах.

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Могут за себя постоять

Сейчас для граждан Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана лучший выход – уехать из России. После теракта у большинства россиян не возникнет вопросов, если трудовых мигрантов начнут бить или бросать сразу на фронт.

Однако если хотя 40% мигрантов выедут, то в России наступит колоссальный кризис с целыми категориями профессий.

Россияне не осознают, что происходит. Им длительное время не бросали "националистическую, ксенофобскую кость". Путин наоборот в последнее время проводил противоположную политику, рассказывал, что Россия – многонациональное государство. А сейчас это великорусское нутро полезет наверх,

– подчеркнул политтехнолог.

Уже есть десятки случаев по всей России, отметил он, когда всякие неадекваты, психи бросаются на граждан с неславянской внешностью. И этих людей, подвергающихся издевательствам, никто не собирается защищать.

"Однако они могут себя сами защитить. Мусульманский мир может собратья и показать российским ксенофобам, что они не будут это терпеть и могут за себя постоять. Тогда значительно жестче будет развиваться ситуация", – предположил Борис Тизенгаузен.

Рейд на склад Wildberries в Московской области

Росгвардия, полиция и работники военкоматов 27 марта устроили на складах маркетплейса проверку сотрудников, подавляющее большинство которых составляют граждане бывших республик Советского Союза.

Целью рейда было выявление среди работников нелегалов, а также уклонистов. Правоохранители проверили по меньшей мере 5 тысяч сотрудников склада. Они также выявляли наличие трудовых патентов, разрешения на проживание и военных билетов. После проверки некоторых трудовых мигрантов закрыли в автозаках и отвезли в военкоматы.

По свидетельству сотрудника складов, тех, кто сопротивляется, ОМОН "лупил дубинками".

Это не последняя проверка и в ближайшее время эта процедура распространится на другие крупные склады и сортировочные центры Wildberries в Московской области.

Издание Al Jazeera спрогнозировало, что после заявления Путина о наказании тех, кто стоит за терактом, вероятно мусульманские меньшинства в России подвергнутся репрессиям. Журналисты отмечают, что теракты могут также иметь целью спровоцировать мощный репрессивный ответ. Именно это может быть частью плана ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за теракт.