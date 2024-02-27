Електронний кабінет призовника: коли запрацює в Україні та якими будуть функції

Електронний кабінет для військових запрацює вже через два місяці після ухвалення мобілізаційного законопроєкту. Повідомляється, що у кабінеті можна буде отримати "Сертифікат захисника", а також оновити дані без відвідування ТЦК.

Електронний кабінет призовника може з'явитися на початку другого кварталу 2024 року. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, вказаний термін є досить коротким для подібних інструментів – "можна сказати миттєвий".

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Які функції будуть доступні

В електронному кабінеті для військових буде можливість отримати "Сертифікат захисника" – витяг з реєстру "Оберіг" про військовозобов’язаного. Заступниця міністра зазначила, що в кабінеті вивантажуватиметься електронний документ із QR-кодом, схожим на COVID-сертифікат.

Крім того, готується функціонал, в якому директор підприємства зможе запросити бронювання своїх працівників.

У кабінеті військовозобов’язаного буде і можливість оновити дані без відвідування ТЦК, що має звільнити від зайвої бюрократії, ксерокопій тощо.

Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів,

– підкреслила Катерина Черногоренко.

Розгляд законопроєкту про мобілізацію: що відомо