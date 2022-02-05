Реєстрація SIM-карти в Україні: навіщо вона потрібна та які плюси для абонентів

В Україні вже давно говорять про обов'язкову реєстрацію мобільних абонентів. Наразі таке нововведення ще не впровадили, однак експерти запевняють, що в сучасному світі воно необхідне.

Паспортизація SIM-карт в Україні допомогла б ефективніше боротися з шахраями та захищати персональні дані. Детальніше експерти ексклюзивно розповіли сайту 24 каналу.

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Переваги реєстрації SIM-карти

Олег Тітамир, президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг", впевнений, що обов'язкова реєстрація SIM-карт необхідна. За його словами, рано чи пізно, але Україна до цього також прийде, адже схожі норми діють в країнах ЄС. Щоправда, знадобиться перехідний період, широка інформаційна кампанія і, можливо, певні стимули для споживачів.

Паспортизація SIM-карток – це про безпеку громадян. Сьогодні до мобільного номеру прив'язаний онлайн-банкінг, соціальні мережі, служби таксі й доставки та ін. По суті, SIM-картка – це персональний електронний ідентифікатор споживача. Якщо вона не зареєстрована за персональними даними, нею легко можуть скористатися шахраї, зокрема, виманивши за допомогою соціальної інженерії персональні дані людини (або якщо вона загубила свій мобільний), перевипустивши її SIM-карту й отримавши доступ до її особистих фінансів,

– аргументував Тітамир.

Він додав, що ідентифікований мобільний номер – це один з ефективних захисних інструментів проти шахрайства у сфері е-комерції. Адже відомі тисячі випадків (зокрема, і зі статистики кіберполіції), коли споживачі втрачали свої кошти, переказуючи їх шахрайським, або й фішинговим ресурсам, замаскованим під Інтернет-магазини, "власники" яких використовували сотні анонімних prepaid-карт, викидаючи їх потім на смітник.

Експерт пояснив, що реєстрація SIM-карти – це питання безпеки / Фото Pixabay

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Які ризики існують

Анастасія Апетик, юристка та експертка з цифрової безпеки, розповіла, що з точки зору безпеки прив'язувати SIM-картку до документів однозначно потрібно, та ще й встановити секретне слово буде доречно. Таким чином, шахраям буде складно виробити дублікат вашої SIM-картки.

Особливо зверну увагу, що номер телефону, до якого прив'язані основні банківські рахунки, має бути прив'язаний до ваших документів, і для цього має бути окремий номер телефону, а не той, що публічний,

– порекомендувала експертка.

Вона додала, що є й ризики. Зокрема, невідомо, чи навчений увесь персонал зберіганню даних (копій документів), чи належним чином обробляються персональні дані, особливо цікаво, як захищають наші дані мобільні оператори від несанкціонованого доступу та витоку.

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