Що насправді передбачено законодавством, чи є приводи для паніки та що далі робити українцям зі своїми сім-картками – сайт 24 каналу розбирався з експертами.

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Що спричинило паніку

У ЗМІ та соцмережах писали про те, що новим законом встановлено перехідний період до 1 січня 2025 року, під час якого абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе. Після цього постачальники електронних комунікаційних послуг нібито призупиняють їх надання користувачам, які не підписали договір або не здійснили ідентифікацію.

Втім, така норма у законі "Про електронні комунікації" взагалі відсутня. Натомість документ передбачає, що відновлення послуг мобільного зв'язку у разі втрати SIM-карти або e-SIM можлива лише за умови ідентифікації абонента в оператора.

Олег Тітамир, президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг", пояснив, що інформація про те, що, мовляв, всіх абонентів мобільних послуг зобов'яжуть пройти ідентифікацію (реєстрацію) з наданням мобільним операторам паспортних даних, є фейковою.

Це також стосується даних про те, що споживачі електронних комунікаційних послуг мають пройти цю процедуру до 1 січня 2025 року, інакше – надання послуги буде припинено.

В інтернеті поширюються фейки щодо реєстрації SIM-карт / Фото Pixabay

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Втрата SIM-карти та укладення договору

Анна Кухарчук, адвокатка, керуюча партнерка ЮК "Надійний правовий партнер", зазначила, що статтею 104 вищезгаданого закону регулюється порядок надання послуг, що передбачає укладення відповідного договору з ідентифікацією особи та реквізитами документів, які посвідчують особу.

Єдиною прямою нормою в законі, яка дає можливість зрозуміти радикальність змін, є частина 2 статті 108, яка говорить, що відновлення послуг у разі втрати електронних ідентифікаційних засобів знеособленим (анонімним) абонентом (у тому числі SIM-карти, е-SIM, налаштування інтернет-роутера тощо) здійснюється за умови ідентифікації цього абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних,

– пояснила Кухарчук.

Для відновлення втраченої SIM-карти потрібно буде пройти ідентифікацію / Фото Pixabay Анастасія Апетик, юристка та експертка з цифрової безпеки, уточнила, що законом прописані зміни процедури відновлення втраченої SIM-картки. Зокрема, потрібно буде пройти ідентифікацію абонента в оператора – надати документ, який посвідчує особу та вказати певні дані та додаткову інформацію.

Така практика, була та є у всіх мобільних операторів України, коли людина хоче відновити SIM-картку, яку загубила. Зараз цю практику просто узаконили,

– додала Апетик.

Адвокат Ігор Тетеря зазначив, що в ч. 5 ст. 104 закону прямо зазначено, що абонент може отримувати відповідні електронні послуги знеособлено. Він має право, а не обов'язок, ідентифікувати себе, в тому числі й дистанційно (наприклад, за допомогою електронного підпису).

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