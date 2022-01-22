Что на самом деле предусмотрено законодательством, есть ли поводы для паники и что дальше делать украинцам со своими сим-картами – сайт 24 канала разбирался с экспертами.

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Что привело к панике

В СМИ и соцсетях писали о том, что новым законом установлен переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, которые пользовались услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого поставщики электронных коммуникационных услуг якобы приостанавливают их предоставление пользователям, не подписавшим договор или не осуществившим идентификацию.

Впрочем, такая норма в законе "Об электронных коммуникациях" вообще отсутствует. В то же время документ предусматривает, что восстановление услуг мобильной связи при потере SIM-карты или e-SIM возможно только при идентификации абонента у оператора.

Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг", пояснил, что информация о том, что якобы всех абонентов мобильных услуг обяжут пройти идентификацию (регистрацию) с предоставлением мобильным операторам паспортных данных, является фейковой.

Это также касается данных о том, что потребители электронных коммуникационных услуг должны пройти эту процедуру до 1 января 2025 года, иначе – предоставление услуги будет прекращено.

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Потеря SIM-карты и заключение договора

Анна Кухарчук, адвокат, управляющий партнер ЮК "Надежный правовой партнер", отметила, что статьей 104 вышеупомянутого закона регулируется порядок предоставления услуг, предусматривающий заключение соответствующего договора с идентификацией лица и реквизитами документов, удостоверяющих личность.

Единственной прямой нормой в законе, позволяющей понять радикальность изменений, является часть 2 статьи 108, говорящая, что восстановление услуг в случае потери электронных идентификационных средств обезличенным (анонимным) абонентом (в том числе SIM-карты, е-SIM, настройка интернет-роутера и т.д.) осуществляется при условии идентификации этого абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг и предоставления персональных данных,

– объяснила Кухарчук.