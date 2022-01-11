Что же действительно предусмотрено в документе, какие изменения произошли для абонентов и нужно ли будет всем регистрировать SIM-карты, – сайт 24 канала поинтересовался у экспертов.

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Что написано в законе

В СМИ и соцсетях писали, что новым законом установлен переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, которые пользовались услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого поставщики электронных коммуникационных услуг якобы приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.

Впрочем, такая норма в законе "Об электронных коммуникациях" вообще отсутствует. Вместо этого документ предусматривает, что восстановление услуг мобильной связи при потере SIM-карты или e-SIM возможно только при условии идентификации абонента у оператора.

Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг", объяснил, что информация о том, что якобы всех абонентов мобильных услуг обяжут пройти идентификацию (регистрацию) с предоставлением мобильным операторам паспортных данных, является фейковой. Так же как и то, что потребители электронных коммуникационных услуг должны пройти эту процедуру до 1 января 2025 года, в противном случае – предоставление услуги будет прекращено.

В интернете распространяются фейки относительно регистрации SIM-карт / Фото Pixabay

Анна Кухарчук, адвокат, управляющий партнер ЮК "Надежный правовой партнер", отметила, что статьей 104 вышеназванного закона регулируется порядок предоставления услуг, что предполагает заключение соответствующего договора с идентификацией лица и реквизитами документов, удостоверяющих личность.

Единственная прямая норма в Законе, которая дает возможность понять радикальность изменений, – это часть 2 статьи 108, которая говорит, что восстановления услуг в случае потери электронных идентификационных средств обезличенным (анонимным) абонентом (в том числе SIM-карты, е-SIM, настройка интернет-роутера и т. п) осуществляется при условии идентификации этого абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг и предоставления персональных данных,

– объяснила Кухарчук.

Анастасия Апетык, юрист и эксперт по цифровой безопасности, уточнила, что законом прописано следующее: для восстановления SIM-карты нужно пройти идентификацию абонента у оператора. То есть предоставить документ, удостоверяющий личность и указать определенные данные и информацию (секретное слово (если оно было установлено), два номера, на которые звоним чаще всего, дать ответы на другие дополнительные вопросы).

Закон дает возможность абонентам пользоваться связью обезличенно / Фото Pixabay

Такая практика была и есть у всех мобильных операторов Украины, когда человек хочет восстановить SIM-карту, которую потерял. Сейчас эту практику просто узаконили,

– добавила Апетык.

Адвокат Игорь Тетеря отметил, что в ч. 5 ст. 104 закона прямо указано, что абонент может получать соответствующие электронные услуги обезличенно, при этом абонент имеет право (а не обязанность) идентифицировать себя, в том числе и дистанционно, в том числе с применением электронной подписи.

Почему возникла путаница

Олег Титамир предположил, что появление ложной информации связано с несколькими законопроектами, которые были подготовлены комитетом Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации в августе 2021 года. В одном из них действительно говорилось о необходимости идентификации абонентов с предоставлением операторам своих персональных данных.

Законопроєктом устанавливался "дедлайн" – 1 января 2025 года. После этой даты мобильные операторы должны были бы прекратить предоставление услуг потребителям, которые не "зарегистрировали" свои личные данные. Впрочем, данный документ до сих пор не был рассмотрен Верховной Радой,

– подчеркнул эксперт.

Регистрация абонентов нужна для того, чтобы обезопаситься от мошенников / Фото Pixabay

Анастасия Апетык также предположила, что закон, который вступил в силу с 1 января 2022 года, могли перепутать с законопроєктом №6183. В нем говорится о создании базы и обязательной регистрации IMEI-кодов (уникального международного идентификатора, который присваивается каждому мобильному телефону).

Эту инициативу хотят воплотить, чтобы смартфоны, которые ввезли контрабандой или перепрошили после кражи, не работали в сети. В этом законопроекте есть норма, что с 1 января 2025 года мобильные телефоны с IMEI-кодами, которые присвоены с нарушениями, не будут обслуживаться мобильными операторами. Видимо, поэтому в СМИ возникла путаница,

– объяснила специалистка.

Зачем нужна регистрация абонентов

Олег Титамир считает, что обязательная регистрация SIM-карт необходима. По его словам, рано или поздно, но Украина к этому также придет, ведь похожие нормы действуют в Европейском Союзе. Правда, в этом случае необходим приемлемый переходный период, широкая информационная кампания и, возможно, определенные стимулы для потребителей.

Паспортизация SIM-карт – это безопасность граждан. Сегодня к мобильному номеру привязан онлайн-банкинг, социальные сети, службы такси и доставки и др. По сути, SIM-карта – это персональный электронный идентификатор потребителя. Если она не зарегистрирована по персональным данным, ею легко могут воспользоваться мошенники, в частности, выманив с помощью социальной инженерии персональные данные человека (или если он потерял свой мобильный), перевыпустив его SIM-карту и получив доступ к его личным финансам,

– аргументировал Титамир.

Он добавил, что идентифицированный мобильный номер – это один из эффективных защитных инструментов против мошенничества в сфере е-коммерции. Ведь известны тысячи случаев (в частности, и по статистике киберполиции), когда потребители теряли свои средства, переводя их мошенническим или фишинговым ресурсам, замаскированным под Интернет-магазины, "владельцы" которых использовали сотни анонимных prepaid-карт, выбрасывая их в мусорник.

Обратите внимание: по информации Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, в 2020 году интернет-мошенники обманули доверчивых потребителей на сумму более 252 миллионов гривен. Обязательная "персонализация" обезличенных сим-карт – это глобальный тренд и международный стандарт цифровой экономики. Так, по данным регулярного отчета Ассоциации мобильных операторов GSMA за 2019 год, более 140 стран имеют законодательные акты, которые обязывают регистрировать тем или иным способом персональные данные абонентов подвижной связи.

Анастасия Апетык рассказала, что с точки зрения безопасности привязывать SIM-карту к документам однозначно нужно, да еще и установить секретное слово будет уместно. Таким образом, мошенникам будет сложно выработать дубликат вашей SIM-карты.

Особенно обращу внимание, что номер телефона, к которому привязаны основные банковские счета, должен быть привязан к вашим документам, и для этого должен быть отдельный номер, а не тот, что публичный,

– порекомендовала эксперт.

Она добавила, что есть и риски. Обучен ли весь персонал, каким образом хранить наши данные (копии наших документов), надлежащим ли образом обрабатываются персональные данные, особенно интересно, как защищают наши данные мобильные операторы от несанкционированного доступа и утечки, – это пока загадка, что требует исследования.

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