Що ж дійсно передбачено у документі, які зміни відбулися для абонентів та чи потрібно буде всім реєструвати SIM-картки, – сайт 24 каналу поцікавився в експертів.

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Що написано у законі

У ЗМІ та соцмережах писали про те, що новим законом встановлено перехідний період до 1 січня 2025 року, під час якого абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе. Після цього постачальники електронних комунікаційних послуг нібито призупиняють їх надання користувачам, які не підписали договір або не здійснили ідентифікацію.

Втім, така норма у законі "Про електронні комунікації" взагалі відсутня. Натомість документ передбачає, що відновлення послуг мобільного зв'язку при втраті SIM-карти або e-SIM можлива тільки за умови ідентифікації абонента в оператора.

Олег Тітамир, президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг", пояснив, що інформація про те, що, мовляв, всіх абонентів мобільних послуг зобов'яжуть пройти ідентифікацію (реєстрацію) з наданням мобільним операторам паспортних даних, є фейковою. Так само як і те, що споживачі електронних комунікаційних послуг мають пройти цю процедуру до 1 січня 2025 року, в протилежному разі – надання послуги буде припинено.

В інтернеті поширюються фейки щодо реєстрації SIM-карт / Фото Pixabay

Анна Кухарчук, адвокатка, керуюча партнерка ЮК "Надійний правовий партнер", зазначила, що статтею 104 вищезгаданого закону регулюється порядок надання послуг, що передбачає укладення відповідного договору з ідентифікацією особи та реквізитами документів, які посвідчують особу.

Єдиною прямою нормою в Законі, яка дає можливість зрозуміти радикальність змін, є частина 2 статті 108, яка говорить, що відновлення послуг у разі втрати електронних ідентифікаційних засобів знеособленим (анонімним) абонентом (у тому числі SIM-карти, е-SIM, налаштування інтернет-роутера тощо) здійснюється за умови ідентифікації цього абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних,

– пояснила Кухарчук.

Анастасія Апетик, юристка та експертка з цифрової безпеки, уточнила, що законом прописано наступне: для відновлення SIM-картки потрібно пройти ідентифікацію абонента в оператора. Тобто надати документ, який посвідчує особу та вказати певні дані та інформацію (секретне слово (якщо воно було встановлене), два номери, на які телефонуємо найчастіше, дати відповіді на інші додаткові питання).

Закон дає можливість абонентам користуватися зв'язком знеособлено / Фото Pixabay

Така практика, була та є у всіх мобільних операторів України, коли людина хоче відновити SIM-картку, яку загубила. Зараз цю практику просто узаконили,

– додала Апетик.

Адвокат Ігор Тетеря зазначив, що в ч. 5 ст. 104 закону прямо зазначено, що абонент може отримувати відповідні електронні послуги знеособлено, при цьому абонент має право (а не обов'язок) ідентифікувати себе, в тому числі й дистанційно, зокрема із застосуванням електронного підпису.

Чому виникла плутанина

Олег Тітамир припустив, що поява хибної інформації пов'язана із кількома законопроєктами, які були підготовлені Комітетом Верховної Ради з питань цифрової трансформації у серпні 2021 року. В одному з них справді йшлося про необхідність ідентифікації абонентів із наданням операторам своїх персональних даних.

Законопроєктом встановлювався "дедлайн" – 1 січня 2025 року. Після цієї дати мобільні оператори повинні були б припинити надання послуг споживачам, які не "зареєстрували" свої особисті дані. Втім, даний документ досі не був розглянутий Верховною Радою,

– наголосив експерт.

Реєстрація абонентів потрібна для того, аби убезпечитися від шахраїв / Фото Pixabay

Анастасія Апетик також припустила, що закон, який набрав чинності з 1 січня 2022 року, могли переплутати із законопроєктом №6183. У ньому йдеться про створення бази та обов'язкову реєстрацію IMEI-кодів (унікального міжнародного ідентифікатора, який присвоюється кожному мобільному телефону).

Цю ініціативу хочуть втілити, щоб смартфони, які ввезли контрабандою або перепрошили після крадіжки, не працювали в мережі. У цьому законопроєкті є норма, що з 1 січня 2025 року мобільні телефони з IMEI-кодами, які присвоєно із порушеннями, не обслуговуватимуться мобільними операторами. Мабуть, тому у ЗМІ виникла плутанина,

– пояснила фахівчиня.

Навіщо потрібна реєстрація абонентів

Олег Тітамир вважає, що обов'язкова реєстрація SIM-карт необхідна. За його словами, рано, чи пізно, але Україна до цього також прийде, адже, схожі норми діють в Європейському Союзі. Щоправда, тут необхідний прийнятний перехідний період, широка інформаційна кампанія і, можливо, певні стимули для споживачів.

Паспортизація SIM-карток – це про безпеку громадян. Сьогодні до мобільного номеру прив'язаний онлайн-банкінг, соціальні мережі, служби таксі й доставки та ін. По суті, SIM-картка – це персональний електронний ідентифікатор споживача. Якщо вона не зареєстрована за персональними даними, нею легко можуть скористатися шахраї, зокрема, виманивши за допомогою соціальної інженерії персональні дані людини (або якщо вона загубила свій мобільний), перевипустивши її SIM-карту й отримавши доступ до її особистих фінансів,

– аргументував Тітамир.

Він додав, що ідентифікований мобільний номер – це один з ефективних захисних інструментів проти шахрайства у сфері е-комерції. Адже відомі тисячі випадків (зокрема, і зі статистики кіберполіції), коли споживачі втрачали свої кошти, переказуючи їх шахрайським, або й фішинговим ресурсам, замаскованим під Інтернет-магазини, "власники" яких використовували сотні анонімних prepaid-карт, викидаючи їх потім на смітник.

Зверніть увагу: за інформацією Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, у 2020 році інтернет-шахраї ошукали довірливих споживачів на суму понад 252 мільйони гривень. Обов'язкова "персоналізація" знеособлених сім-карток – це глобальний тренд і міжнародний стандарт цифрової економіки. Так, за даними регулярного звіту Асоціації мобільних операторів GSMA за 2019 рік, понад 140 країн мають законодавчі акти, які зобов'язують реєструвати тим чи іншим способом персональні дані абонентів рухомого зв'язку.

Анастасія Апетик розповіла, що з точки зору безпеки прив'язувати SIM-картку до документів однозначно потрібно, та ще й встановити секретне слово буде доречно. Таким чином, шахраям буде складно виробити дублікат вашої SIM-картки.

Особливо зверну увагу, що номер телефону, до якого прив'язані основні банківські рахунки, має бути прив'язаний до ваших документів, і для цього має бути окремий номер телефону, а не той, що публічний,

– порекомендувала експертка.

Вона додала, що є й ризики. Чи навчений увесь персонал, яким чином зберігати наші дані (копії наших документів), чи належним чином обробляються персональні дані, особливо цікаво, як захищають наші дані мобільні оператори від несанкціонованого доступу та витоку, – це поки загадка, що потребує дослідження.

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