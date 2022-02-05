Регистрация SIM-карты в Украине: зачем она нужна и какие плюсы для абонентов

В Украине уже давно говорят об обязательной регистрации мобильных абонентов. Сейчас такое нововведение еще не ввели, однако эксперты уверяют, что в современном мире оно необходимо.

Паспортизация SIM-карт в Украине помогла бы эффективнее бороться с мошенниками и защищать персональные данные. Подробнее эксперты эксклюзивно рассказали сайту 24 канала.

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Преимущества регистрации SIM-карты

Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг", уверен, что обязательная регистрация SIM-карт необходима. По его словам, рано или поздно, но Украина к этому также придет, ведь похожие нормы действуют в странах ЕС. Правда, понадобится переходный период, широкая информационная кампания и, возможно, определенные стимулы для потребителей.

Паспортизация SIM-карт – это безопасность граждан. Сегодня к мобильному номеру привязан онлайн-банкинг, социальные сети, службы такси и доставки и др. По сути, SIM-карта – это персональный электронный идентификатор потребителя. Если она не зарегистрирована по персональным данным, ею легко могут воспользоваться мошенники, в частности, выманив с помощью социальной инженерии персональные данные человека (или если он потерял свой мобильный), перевыпустив его SIM-карту и получив доступ к его личным финансам,

– аргументировал Титамир.

Он добавил, что идентифицированный мобильный номер – это один из эффективных защитных инструментов против мошенничества в сфере е-коммерции. Ведь известны тысячи случаев (в частности, и по статистике киберполиции), когда потребители теряли свои средства, переводя их мошенническим или фишинговым ресурсам, замаскированным под Интернет-магазины, "владельцы" которых использовали сотни анонимных prepaid-карт, выбрасывая их на помойку.

Эксперт пояснил, что регистрация SIM-карты-это вопрос безопасности / Фото Pixabay

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Какие риски существуют

Анастасия Апетык, юрист и эксперт по цифровой безопасности, рассказала, что с точки зрения безопасности привязывать SIM-карту к документам однозначно нужно, да еще и установить секретное слово будет уместно. Таким образом, мошенникам будет сложно сделать дубликат вашей SIM-карты.

Особенно обращу внимание, что номер телефона, к которому привязаны основные банковские счета, должен быть привязан к вашим документам, и для этого должен быть отдельный номер, а не тот, который публичный,

– порекомендовала эксперт.

Она добавила, что есть и риски. В частности, неизвестно, обучен ли весь персонал хранению данных (копий документов), должным ли образом обрабатываются персональные данные, особенно интересно, как защищают наши данные мобильные операторы от несанкционированного доступа и утечки.

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