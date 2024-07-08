Використовують старі сили, – військовий експерт оцінив резерви росіян

Росія перекидала резерви на Харківський напрямок через недостатній людський ресурс. В Росії досі великий мобілізаційний резерв. Ймовірно, якщо б влада забажала провести нову хвилю мобілізації, їй вдалось би набрати ще 300 тисяч людей. Однак поки Путін цього не робить, щоб не створювати політичних ризиків.

Таку думку висловив 24 Каналу військовий експерт Ян Матвєєв, зауваживши, що резерв у Росії є, але він невеликий, бо в інакшому випадку вона б його використала в Харківській області. З його слів, Путін дуже хотів цього наступу й був би не проти, аби той просунувся далі. Однак російська армія значних людських сил туди не перекинула. Ймовірно, таких сил немає.

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Резерв складається з "контрактників"

Матвєєв озвучив, що та кількість людей, яка є на фронті з боку Росії – це в основному ті "контрактники", яких певний час навчають, з них і складається резерв. Харківський наступ був частково здійснений руками саме таких, це декілька тисяч солдатів.

"Не обійшлося без 155 бригади морської піхоти, яка воювала під Вугледаром й відома тим, що потрапила під вогонь і зазнала великих втрат під час спроби наступу. Тепер вона воює на Харківщині, це свідчить про те, що не вистачає нових резервів, використовують старі сили", – озвучив Матвєєв.

Китай не хоче, аби солдати КНДР долучились до війни

Щодо можливості вирушення військ КНДР на війну в Україну, військовий експерт вважає, що до цього не дійде, а партнерство Росії з Північною Кореєю обмежиться інженерною допомогою. Тобто, північнокорейські частини будуть займатись будівництвом, ремонтом.

Оскільки Китай не захотів підтримувати Путіна відкрито, то КНДР все-таки від Китаю залежить більше, ніж від Росії, тому пряме втручання Північної Кореї у війну не забажає саме Китай,

– впевнений Матвєєв.