Используют старые силы, – военный эксперт оценил резервы россиян

Россия перебрасывала резервы на Харьковское направление из-за недостаточного человеческого ресурса. В России до сих пор большой мобилизационный резерв. Вероятно, если бы власть захотела провести новую волну мобилизации, ей удалось бы набрать еще 300 тысяч человек. Однако пока Путин этого не делает, чтобы не создавать политических рисков.

Такое мнение высказал 24 Каналу военный эксперт Ян Матвеев, отметив, что резерв у России есть, но он небольшой, потому что в противном случае она бы его использовала в Харьковской области. По его словам, Путин очень хотел этого наступления и был бы не против, чтобы оно продвигалось дальше. Однако российская армия значительных человеческих сил туда не перебросила. Вероятно, таких сил нет.

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Резерв состоит из "контрактников"

Матвеев озвучил, что то количество людей, которое есть на фронте со стороны России – это в основном те "контрактники", которых определенное время обучают, из них и состоит резерв. Харьковское наступление было частично осуществлено руками именно таких, это несколько тысяч солдат.

"Не обошлось без 155 бригады морской пехоты, которая воевала под Угледаром и известна тем, что попала под огонь и понесла большие потери при попытке наступления. Теперь она воюет на Харьковщине, это свидетельствует о том, что не хватает новых резервов, используют старые силы", – озвучил Матвеев.

Китай не хочет, чтобы солдаты КНДР присоединились к войне

Относительно возможности отправления войск КНДР на войну в Украину, военный эксперт считает, что до этого не дойдет, а партнерство России с Северной Кореей ограничится инженерной помощью. То есть, северокорейские части будут заниматься строительством, ремонтом.

Поскольку Китай не захотел поддерживать Путина открыто, то КНДР все-таки от Китая зависит больше, чем от России, поэтому прямое вмешательство Северной Кореи в войну не захочет именно Китай,

– уверен Матвеев.