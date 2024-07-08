Таку думку висловив 24 Каналу військовий експерт Ян Матвєєв, зауваживши, що резерв у Росії є, але він невеликий, бо в інакшому випадку вона б його використала в Харківській області. З його слів, Путін дуже хотів цього наступу й був би не проти, аби той просунувся далі. Однак російська армія значних людських сил туди не перекинула. Ймовірно, таких сил немає.

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Резерв складається з "контрактників"

Матвєєв озвучив, що та кількість людей, яка є на фронті з боку Росії – це в основному ті "контрактники", яких певний час навчають, з них і складається резерв. Харківський наступ був частково здійснений руками саме таких, це декілька тисяч солдатів.

"Не обійшлося без 155 бригади морської піхоти, яка воювала під Вугледаром й відома тим, що потрапила під вогонь і зазнала великих втрат під час спроби наступу. Тепер вона воює на Харківщині, це свідчить про те, що не вистачає нових резервів, використовують старі сили", – озвучив Матвєєв.

Китай не хоче, аби солдати КНДР долучились до війни

Щодо можливості вирушення військ КНДР на війну в Україну, військовий експерт вважає, що до цього не дійде, а партнерство Росії з Північною Кореєю обмежиться інженерною допомогою. Тобто, північнокорейські частини будуть займатись будівництвом, ремонтом.

Оскільки Китай не захотів підтримувати Путіна відкрито, то КНДР все-таки від Китаю залежить більше, ніж від Росії, тому пряме втручання Північної Кореї у війну не забажає саме Китай,

– впевнений Матвєєв.