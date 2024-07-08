Такое мнение высказал 24 Каналу военный эксперт Ян Матвеев, отметив, что резерв у России есть, но он небольшой, потому что в противном случае она бы его использовала в Харьковской области. По его словам, Путин очень хотел этого наступления и был бы не против, чтобы оно продвигалось дальше. Однако российская армия значительных человеческих сил туда не перебросила. Вероятно, таких сил нет.

Смотрите также От бронетехники до мотоциклов: как враг меняет тактику на Харьковском направлении

Резерв состоит из "контрактников"

Матвеев озвучил, что то количество людей, которое есть на фронте со стороны России – это в основном те "контрактники", которых определенное время обучают, из них и состоит резерв. Харьковское наступление было частично осуществлено руками именно таких, это несколько тысяч солдат.

"Не обошлось без 155 бригады морской пехоты, которая воевала под Угледаром и известна тем, что попала под огонь и понесла большие потери при попытке наступления. Теперь она воюет на Харьковщине, это свидетельствует о том, что не хватает новых резервов, используют старые силы", – озвучил Матвеев.

Китай не хочет, чтобы солдаты КНДР присоединились к войне

Относительно возможности отправления войск КНДР на войну в Украину, военный эксперт считает, что до этого не дойдет, а партнерство России с Северной Кореей ограничится инженерной помощью. То есть, северокорейские части будут заниматься строительством, ремонтом.

Поскольку Китай не захотел поддерживать Путина открыто, то КНДР все-таки от Китая зависит больше, чем от России, поэтому прямое вмешательство Северной Кореи в войну не захочет именно Китай,

– уверен Матвеев.