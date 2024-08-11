Режим КТО у Курській області це спроба Кремля применшити масштаб прориву, – ISW

У п'ятницю, 9 серпня, у Курській, Бєлгородській та Брянській областях оголосили режим контртерористичної операції. Очолив КТО глава ФСБ Алєксандр Бортніков.

Відповідна операція стала відповіддю на "диверсійно-розвідувальні підрозділи", які проводять "терористичні акти" в Росії – тобто на прорив у Курській області. Раніше режим контртерористичної операції у Бєлгородській області оголошували на один день у травні 2023 року як відповідь на рейд РДК та легіону "Свобода Росії".

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КТО замість воєнного стану

Як пише ISW, контртерористична операція дозволяє російській владі вживати ряд заходів, включаючи призупинення або обмеження послуг зв’язку, моніторинг телекомунікаційних каналів, конфіскацію транспортних засобів і проникнення в приватну власність.

Проте Кремль вирішив не оголошувати стан війни проти України чи воєнний стан у регіонах – що могли б стати більш серйозною відповіддю, які б дозволили залучити більші ресурси Росії шляхом ширшої мобілізації.

Кремль, ймовірно, вирішив оголосити контртерористичну операцію – на відміну від воєнного стану – щоб зменшити масштаб українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції — демонструючи небажання Кремля вживати більш радикальних заходів у відповідь до ситуації,

– пише Інститут вивчення війни.

Російські опозиційні ЗМІ пишуть, що адміністрація Путіна рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області "до особливого розпорядження" або обговорювати їх якомога стисліше і посилатися лише на офіційні заяви.

Ворожі воєнкори пропонували прямо оголосити війну Україні та критикували рішення Кремля оголосити режим КТО замість воєнного стану. Останній дозволив би владі, зокрема, заборонити мітинги і демонстрації, ввести комендантську годину та організувати виробництво оборонної продукції для військових.

"Владімір Путін неодноразово демонстрував своє небажання повністю переводити російське суспільство на воєнний стан і відмовився від оголошення загальної мобілізації в рамках ширших зусиль із запобігання внутрішньому невдоволенню, яке могло б загрожувати стабільність режиму Путіна", – акцентують аналітики.