Режим КТО в Курской области это попытка Кремля приуменьшить масштаб прорыва, – ISW

В пятницу, 9 августа, в Курской, Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. Возглавил КТО глава ФСБ Александр Бортников.

Соответствующая операция стала ответом на "диверсионно-разведывательные подразделения", которые проводят "террористические акты" в России – то есть на прорыв в Курской области. Ранее режим контртеррористической операции в Белгородской области объявляли на один день в мае 2023 года как ответ на рейд РДК и легиона "Свобода России".

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КТО вместо военного положения

Как пишет ISW, контртеррористическая операция позволяет российским властям принимать ряд мер, включая приостановление или ограничение услуг связи, мониторинг телекоммуникационных каналов, конфискацию транспортных средств и проникновение в частную собственность.

Однако Кремль решил не объявлять состояние войны против Украины или военное положение в регионах – что могли бы стать более серьезным ответом, которые бы позволили привлечь большие ресурсы России путем широкой мобилизации.

Кремль, вероятно, решил объявить контртеррористическую операцию – в отличие от военного или военного положения – чтобы уменьшить масштаб украинского вторжения в Курскую область и предотвратить внутреннюю панику или негативную реакцию - демонстрируя нежелание Кремля принимать более радикальные меры в ответ на ситуацию,

– пишет Институт изучения войны.

Российские оппозиционные СМИ пишут, что администрация Путина рекомендовала российским депутатам и сенаторам не комментировать события в Курской области "до особого распоряжения" или обсуждать их как можно более сжато и ссылаться только на официальные заявления.

Вражеские военкорреспонденты предлагали прямо объявить войну Украине и критиковали решение Кремля объявить режим КТО вместо военного положения. Последний позволил бы власти, в частности, запретить митинги и демонстрации, ввести комендантский час и организовать производство оборонной продукции для военных.

"Владимир Путин неоднократно демонстрировал свое нежелание полностью переводить российское общество на военное положение и отказался от объявления всеобщей мобилизации в рамках более широких усилий по предотвращению внутреннего недовольства, которое могло бы угрожать стабильность режима Путина", – акцентируют аналитики.