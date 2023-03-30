У 5 разів менше: Резніков пояснив, чому Україна і Росія використовують різну кількість снарядів

В умовах війни зброї та боєприпасів може завжди не вистачати. Проте Олексій Резніков заявив, що ЗСУ вистрілюють у рази менше снарядів, ніж окупанти.

24 березня Євросоюз ухвалив рішення передати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом року. Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю підкреслив, що така допомога від партнерів дозволить ЗСУ проводити успішні контратаки й виганяти ворога з тимчасово окупованих територій.

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Чому Україна використовує менше снарядів

Резніков заявив, що в умовах війни може відчуватися "голод" на снаряди, проте Україні з їх постачанням допомагають багато партнерів, зокрема Естонія. Міністр вважає, що постачати боєприпаси необхідно доти, доки не настане мир.

Разом з тим, він зазначив, що російські війська можуть за добу вистріляти до 20 тисяч снарядів, коли ЗСУ – від 4 до 7 тисяч. Хоча окупанти заявляють про "безмежні ресурси", проте й вони можуть закінчуватися.

На таку різницю у кількості вистріляних снарядів впливає також і озброєння. Якщо росіяни використовують у більшості застарілу радянську техніку, то у ЗСУ на озброєнні є і гармати стандарту НАТО. Ця зброя точніша за радянську, а тому боєприпасів використовується значно менше.

За словами Резнікова, радянській гарматі необхідно 10 снарядів, аби знищити ціль. У той час, коли західна зброя зможе виконати завдання усього двома боєприпасами.

Це не війна між маленькою радянською армією та більшою радянською армією. Це дві різні армії. Ми більш креативні з більш сучасним обладнанням та мисленням. Ось чому ми намагаємося використовувати менше боєприпасів,

– заявив міністр.

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