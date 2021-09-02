Резніков розповів, скільки Росія витрачає щороку на утримання окупованої частини Донбасу
Джерело:LIGA.net
Росія витрачає на утримання окупованого Донбасу до 5 мільярдів доларів на рік. Тобто з 2014 року Кремль виділив на це приблизно 35 мільярдів доларів.
Про приблизні витрати Росії на окупований Донбас в інтерв'ю виданню розповів віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.
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Витрати Кремля на окуповані землі Донбасу
Вони (Росія – 24 канал) витрачають на рік до 5 мільярдів доларів тільки на донецькому і луганському напрямках. За сім років це 35 мільярдів доларів. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі,
– заявив Резніков.
За словами віцепрем'єра, якщо російська сторона зрозуміє, що утримувати ці території дуже дорого, а сенсу ніякого немає, то почне шукати варіанти, як з цього вийти.
"Шукатимуть відповідний формат. Тому нам треба бути готовими до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період. Інакше росіяни вийти з наших територій просто не погодяться", – додав він.
Резніков також розповів, що Кремль починав з того, аби розміняти Донбас на Крим. Однак міністр запевнив, що Україна ніколи на таке не піде. "Жоден президент, хто б ним не був, на це не піде. Це нереально", – не сумнівається віцепрем'єр.
Нагадаємо, Резніков розраховує, що деокупація Криму настане досить швидко, якщо Європа відмовиться від російських вуглеводнів.
Експерт припустив, чому Росія не наважиться на повномасштабний наступ
- Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко нагадав, що у квітні 2021 року Росія активно намагалася лякати Україну військами на кордоні, тиснула "бойовою готовністю". Проте українські позиції це не похитнуло, а тільки зміцнило.
- Мусієнко вважає, що Росія не наважиться піти у повномасштабний наступ, бо це означатиме означає низку негативних наслідків для Кремля. Це стосується опору української армії, добровольців, та великих втрат і витрат зі сторони Росії – як економічних, так і пов'язаних з технікою та людьми.