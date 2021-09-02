Також віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запевнив, що це відбудеться "досить швидко". Про це він сказав під час інтерв'ю.

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Резніков розповів про можливості звільнення Криму

Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія – політико-дипломатичний шлях,

– сказав Резніков.

На думку міністра, вона включає потужний юридичний фронт усього цивілізованого світу проти Росії. Адже від дій Кремля на морі вже страждають й інші країни, включно з державами НАТО.

Ба більше, Резніков запевнив, що світ дуже швидко змінюється, а з ним – "перспективи Росії як країни-бензоколонки".

Думати, що Росія і далі буде триматися на нафті й газі – це помилка. Європа каже: до 2030 року ми відмовимося від бензинових двигунів,

– пояснив Резніков.

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України також запевнив:

"ми побачимо деокупацію досить швидко";

вона пройде за згодою керівництва Росії, адже у них просто іншого варіанту не буде;

"керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертв російської агресії. І це не жарт".

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